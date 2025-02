"Canelo" Álvarez y Jake Paul llegarían a un acuerdo para pelear el 3 de mayo en Las Vegas

Saúl "Canelo" Álvarez sigue en la búsqueda de su próximo rival para mayo de 2025, y uno de los nombres que ha surgido con fuerza es el del creador de contenido y ahora boxeador, Jake Paul. Aunque la posibilidad de este combate ha generado opiniones divididas en el mundo del boxeo, las negociaciones parecen estar avanzando y el enfrentamiento podría concretarse en las próximas semanas.

El reconocido promotor Eddie Hearn, principal figura detrás de Matchroom Boxing, reveló detalles sobre las condiciones que el boxeador tapatío ha puesto para aceptar el combate. Según Hearn, el mexicano está dispuesto a pelear contra Paul, pero únicamente si la bolsa económica es lo suficientemente atractiva. De acuerdo con las declaraciones del promotor, Canelo no tiene ningún problema en subirse al ring contra Jake Paul, siempre y cuando la oferta económica sea adecuada.

En una de las que sería la pelea más criticada en la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez, pues hasta hace nada estaba por cerrar un trato de combate con Terence Crawford, ahora sería ante uno de los creadores de contenido más polémicos de las redes, por lo que sería una pelea muy sonada.

Desde hace tiempo, el nombre de Jake Paul ha estado vinculado a peleas mediáticas, especialmente contra expeleadores de UFC y algunos boxeadores con poca trayectoria profesional. Sin embargo, enfrentarse a "Canelo" Álvarez representaría un desafío completamente distinto para el estadounidense.

"Siempre que he hablado con Saúl sobre Jake Paul, me ha dicho: ‘Págame el dinero y pelearé con él’. Saúl es muy transparente, por eso me encanta tratar con él. No hay rodeos, simplemente hazle una oferta seria y peleará", comentó Hearn en entrevista con Matchroom Boxing.