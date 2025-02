“Escribir en color morado no te hace bajar de peso": las pseudociencias y el riesgo para la salud física y mental

La salud es uno de los temas más importantes alrededor del mundo, pero desde hace varios años se ha visto un crecimiento alrededor de prácticas alternativas que ofrecen soluciones rápidas y accesibles a personas que buscan respuestas para sus problemas. No importa si se trata de algún padecimiento psicológico o físico, cada vez vemos más “opciones” que se alejan de la medicina tradicional.

Desde conceptos como la grafología, las constelaciones familiares, los hueseros e incluso los supuestos rituales ancestrales con plantas como la ayahuasca, las llamadas pseudociencias se han infiltrado en varios campos de la salud; sin embargo, los peligros que conlleva recurrir a estas prácticas no solo afectan la estabilidad emocional de las personas que se encuentran desesperadas por respuestas, sino que pueden acarrear consecuencias graves para su bienestar físico y económico

Según Rodrigo Peniche, psicólogo y psicoanalista con amplia experiencia en el campo de la salud mental, las pseudociencias podrían describirse como "creencias o prácticas sustentadas por discursos muchas veces bien estructurados, pero sin evidencia científica sólida". Estas prácticas, aunque aparentemente inofensivas, suelen ser impulsadas por intereses económicos y pueden llevar a las personas a seguir tratamientos que no solo no resuelven sus problemas, sino que los agravan.

Los peligros de las pseudociencias en la salud mental

Aunque desde hace varios años la salud mental ha comenzado a tomar un papel activo en la sociedad, ayudando a erradicar poco a poco los estigmas sobre acudir con un psicólogo o psiquiatra; sin embargo, aún existen creencias negativas sobre ello, razón por la cual muchas personas terminan por recurrir a “medicina alternativa” con tal de no cargar con estos tabús.

Aunque las pseudociencias pueden parecer atractivas debido a su accesibilidad y la promesa de soluciones rápidas, representan un riesgo significativo para la salud.

Como menciona Peniche en entrevista con El Heraldo de México, muchos trastornos mentales son multifactoriales, es decir, surgen de una combinación de factores genéticos, ambientales e históricos, lo que hace que su tratamiento sea un proceso largo y complejo. Las pseudociencias, en cambio, prometen soluciones rápidas sin el compromiso necesario, algo que puede resultar muy atractivo para aquellas personas que no desean lidiar con los esfuerzos que implica un tratamiento profesional.

Estamos en una sociedad en donde ir con un profesionista titulado en la salud mental me tacha automáticamente de estoy loca y a nadie nos gusta ser el loco de grupo. Entonces, una pseudociencia me ofrece soluciones rápidas y aparentemente menos costosas porque en cinco sesiones a mí ya me curaste la depresión o si escribo con tinta morada, entonces voy a ser más inteligente, declara Rodrigo Peniche.

Es así como Peniche alerta que quienes recurren a estas soluciones terminan sin abordar los verdaderos problemas detrás de sus síntomas y, en muchos casos, pueden ser manipulados para seguir pagando por tratamientos ineficaces. Los daños incluyen no sólo la pérdida de dinero, sino el riesgo de caer en manos de personas que, aprovechando su vulnerabilidad, pueden acceder a medicamentos controlados o exponer a los pacientes a rituales peligrosos.

Las y los pacientes deben ser educados y críticos, asegurándose de buscar siempre la ayuda de profesionales médicos calificados para evitar consecuencias graves.

Manipulación y coerción en las pseudociencias

Otro aspecto importante que menciona Peniche es el comportamiento coercitivo que algunos de estos "terapeutas" o "sanadores" pueden emplear. Y es que a menudo, las personas que promueven pseudociencias desarrollan un aura de sabiduría o misticismo que atrae a las y los pacientes que se encuentran en situaciones vulnerables. Esta manipulación es potenciada por la facilidad con la que las redes sociales difunden estos mensajes, pues en la era digital, la falta de regulación y la masificación de contenidos hacen que cualquiera pueda presentarse como un experto, sin tener las credenciales necesarias.

Los charlatanes han existido a lo largo de los siglos, lo que sucede ahorita es más rápido el impacto o puede ser más masivo [...] Yo de ninguna manera satanizaría ni a las redes sociales, ni al internet, ni a los dispositivos [...] El asunto es que esas herramientas están insertadas en una sociedad donde estamos queriendo todo de forma inmediata y estamos queriendo contarnos el cuento de que las cosas se obtienen sin esfuerzo, afirma el experto.

Un factor clave en este problema es la escasa regulación de las profesiones relacionadas con la salud mental en muchos países, incluido México. Peniche comenta que, a diferencia de otras profesiones donde la regulación es estricta, los psicólogos pueden empezar a cobrar como profesionales sin contar con una cédula profesional y esto facilita la proliferación de "charlatanes" que se aprovechan de la falta de normativas claras para ofrecer soluciones pseudocientíficas a problemas reales. La prevención y la información son las herramientas más poderosas para protegerse de estos peligros.

De esta forma, las personas que caen en estas prácticas no solo sufren la prolongación de sus trastornos ya que se encuentran sin recibir el tratamiento adecuado, sino que también pueden experimentar efectos negativos adicionales. Peniche explica que, al recurrir a las pseudociencias, los pacientes pueden enfrentarse a la desconfianza, la vergüenza y la culpa, lo que puede intensificar los síntomas de ansiedad, depresión y frustración; este ciclo negativo no solo afecta la salud mental, sino que también deteriora las relaciones interpersonales y puede provocar un sentimientos de desesperanza.

No es agradable decir lo siguiente, pero aún cuando tú sigues el camino tradicional de consultar con un psicólogo, con un psiquiatra y tal, muchas veces la gente tarda años en obtener un diagnóstico certero [...] Yo entiendo que a veces perder la salud es muy difícil, pero como sociedad también tenemos que entender que tal hierba mágica comprada en ese mercado tan famoso no me va a revertir el cáncer o la bruja no va a curarme lo esquizofrénico, sentencia Rodrigo Peniche.

Las pseudociencias y la salud física, ¿cuánto daño nos han hecho?

Pero cuando se trata de supuestos remedios mágicos para curar todo, éstos no sólo se limitan al área de la salud mental, pues de acuerdo con la doctora Jazmín Ruíz, las pseudociencias en el ámbito de la salud han existido durante siglos, pero en tiempos recientes, con la expansión de las redes sociales y la facilidad para acceder a información no verificada, estas prácticas han ganado una visibilidad que no habían tenido antes. Las pseudociencias en la salud mental representan un peligro serio para aquellos que buscan ayuda profesional, pues no solo perpetúan los trastornos emocionales, sino que pueden tener efectos dañinos a largo plazo.

De esta forma, la doctora define las pseudociencias como aquellas prácticas que, aunque pueden dar la sensación de curar o aliviar ciertos malestares, no están respaldadas por evidencia científica. Si bien algunos pacientes pueden experimentar cierto alivio, no hay garantías de que estas terapias sean efectivas a largo plazo; uno de los ejemplos más comunes es el de los quiroprácticos, quienes en ocasiones realizan ajustes sin antes haber evaluado adecuadamente la condición del paciente, lo que puede poner en riesgo la salud de la persona, sobre todo si la lesión es grave y no recibe la atención médica adecuada desde el principio.

Desgraciadamente, la gente tiene mucho desconocimiento porque hay médicos que en lugar de explicar te regañan y por eso ya mejor no regresas [...] A mí sí me han tocado pacientes que me llegan con recetas que se ven bien falsas [...] Creo que el hecho de que tú veas pacientes como si tú fueras doctor y la gente te tenga esa confianza es muy peligroso porque los pacientes se abren completamente a ti todos los aspectos, declaró la doctora en entrevista con El Heraldo de México.

En la práctica privada, la desregulación es aún más evidente, pues la doctora señala que a diferencia de las instituciones públicas, en donde hay un control más estricto, en el ámbito privado la situación es caótica. Hospitales de prestigio pueden tener fallos en su supervisión, permitiendo que personas sin la formación adecuada trabajen en consultorios médicos y esto es particularmente grave en áreas como la cirugía plástica, donde los procedimientos mal realizados pueden resultar en complicaciones graves, e incluso la muerte. Es crucial que las personas busquen tratamiento en profesionales capacitados y debidamente acreditados, que puedan ofrecer soluciones basadas en evidencia científica.

Miedo a los médicos, un factor clave en la propagación de las pseudociencias

Por otro lado, las personas a menudo recurren a estas pseudociencias debido a la desconfianza que tienen en los médicos tradicionales. Muchos mexicanos optan por las terapias alternativas porque perciben que son más accesibles y amables que las consultas médicas convencionales; sin embargo, esto puede ser un error, ya que muchos de estos tratamientos no sólo son costosos, sino que también carecen de bases científicas sólidas que puedan garantizar su efectividad. La doctora también señala que una de las principales razones de la desinformación es la falta de educación médica en la sociedad.

Creo que también han tomado más fuerza (las pseudociencias) por los mismos médicos. Antes un médico era como alguien muy respetable, te daban toda su confianza. Creo que últimamente se ha perdido eso porque a la gente no le gustan los médicos [...] Pasa mucho que vas y te regañan o te tratan mal [...] Entonces, creo que los médicos hemos perdido esa confianza de la gente y por eso se han ido hacia otras alternativas, afirma la doctora.

Consejos para evitar las pseudociencias en la salud

A pesar de los riesgos, la doctora no descarta todas las terapias alternativas y reconoce que algunas, como la acupuntura, pueden ofrecer alivio en ciertos casos, pero enfatiza que deben ser tomadas con precaución y siempre bajo la supervisión de un médico profesional. La clave, según ella, es discernir entre lo que tiene un respaldo científico y lo que no; por ello, la doctora Ruíz comparte algunos puntos clave que debes tomar en cuenta. La regulación y la educación sobre los riesgos de las pseudociencias son pasos importantes para proteger a la sociedad de esta amenaza creciente.

Acudir al médico de forma preventiva: no esperar a estar gravemente enfermo para visitar al médico. Un chequeo regular puede detectar problemas antes de que se conviertan en enfermedades graves.

Verificar las credenciales de los profesionales: consultar la cédula profesional de cualquier persona que ofrezca servicios médicos para asegurarse de que realmente tiene la formación necesaria.

Desconfiar de promesas milagrosas: las pseudociencias suelen prometer soluciones rápidas y mágicas. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

Buscar un diagnóstico médico antes de probar alternativas: Si un médico tradicional no puede resolver un problema, se pueden explorar terapias alternativas, pero siempre de manera informada y crítica.

No caer en el miedo o la desesperación: muchas personas recurren a pseudociencias por miedo o desesperación. Es importante mantener la calma y buscar siempre una segunda opinión médica si algo no parece correcto.

