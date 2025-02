¿Quieres donar tu cabello para los pacientes de cáncer? Esto es lo que debes saber

Uno de los tratamientos más empleados en todo el mundo para combatir ciertos tipos de cáncer es la quimio o radioterapia. Sin embargo, éstos suelen ser tratamientos agresivos que dejan secuelas.

Una de las más importantes es la caída de cabello, la cual implica un cambio radical en la vida de los pacientes, pues no solo los puede afectar físicamente, sino también moral y emocionalmente.

“Hay estadísticas que dicen que el 70 por ciento de las personas que están haciendo un tratamiento de cáncer pierden el cabello.

“Para la mayoría de las personas es algo muy muy impactante, porque aparte es un signo muy visual que tienen cáncer, es un recordatorio día con día que dicen que están pasando por esta enfermedad”, señala Ana Gaby Gómez, directora ejecutiva de Fundación Hospitales MAC, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

¿Cualquiera puede donar su cabello para pelucas oncológicas?

La respuesta es sí, aunque debe cumplir con ciertas condiciones básicas. El largo, el cuidado con el que se corta e incluso el tratamiento con tintes o decoloraciones son importantes a la hora de donarlo.

“Son tres condiciones importantes: la primera es que tiene que ser mínimo 25 centímetros. La segunda es que el cabello tiene que estar limpio y seco y la tercera es que no tenga tratamientos químicos agresivos.

Se requieren 30 trenzas para hacer una sola peluca oncológica. Foto: Cuartoscuro

“Sí puede estar teñido, pero no decolorado y no tener algún tratamiento químico agresivo, porque al momento de elaborar una peluca se necesitan alrededor de 30 trenzas para hacer una sola peluca”, explica.

Gómez señala que se requiere el cabello de 30 personas para una sola peluca oncológica y, aunque algunas de ellas pueden teñirse, el hecho de tener algún tratamiento químico hace que no adquieran el tinte de la misma forma.

Invitan a donar tu cabello para los pacientes de cáncer

A lo largo de todo el año, numerosas instituciones realizan eventos de recaudación de cabello que se ofrece a hospitales y centros de tratamiento de cáncer para hacer estos accesorios, mismos que se entregan de forma gratuita a quienes lo necesitan.

“Con 30 centímetros de cabello cambias la vida de una persona, cualquiera puede hacer eso y además es un programa donde todos pueden participar. No te cuesta absolutamente nada donar tu cabello, donde no importa tu edad, tenemos niños de cuatro o cinco años que están donando el cabello, no importa el género, no importa tu estatus económico, puedes hacer una diferencia muy importante en la vida de otra persona.

Existen numerosos sitios en los que puedes donar tu cabello. Foto: Cuartoscuro

“Este es el tercer año que lo vamos a hacer, estamos hablando que van a ser 21 eventos simultáneos en todo el país donde se va a estar cortando cabello y recolectando trencitas. Es mi día favorito del año, porque literalmente niños desde 4 o 5 años se dejan cortar el cabello para poderlo donar”, añade.

Aunque puedes ir cualquier día del año a donar tu cabello a cualquiera de las sucursales de hospitales MAC, este 28 de febrero habrá un evento nacional en el que expertos estilistas cortarán completamente gratis el cabello de los donadores.

