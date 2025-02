El secreto de Kim Kardashian para lograr unas pestañas largas y perfectas por menos de 100 pesos

Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a Kim Kardashian, una de las grandes figuras de la industria a quien la caracteriza su extravagancia tanto al vestir como en el maquillaje. Aunque con el tiempo ha cambiado su estilo, éste siempre va la mano con lo elegante y glamuroso que le permita alcanzar la perfección por lo que es esta experiencia la que le brinda la capacidad de dar efectivos consejos.

Un aspecto natural y luminoso será una de las grandes tendencias en maquillaje este 2025, para lograrlo no se necesita de una gran inversión. Una de las grandes claves es mantener un estilo de vida y alimentación saludable, pues esto aportara firmeza y suavidad a la piel, necesarios para darle el toque único que brinda aún más vitalidad a un maquillaje para el que se necesitan básicos como el polvo compacto, sombras de ojos en tonos café y neutro; máscara de pestañas, rubor y el instrumento especial de Kim Kardashian.

El secreto de Kim Kardashian para lograr unas pestañas largas y perfectas. Foto: IG @kimkardashian

El secreto de Kim Kardashian para lograr unas pestañas largas y perfectas

Aunque la socialité es conocida por sus extravagantes y costosos tratamientos de belleza, cuando se trata de maquillaje las integrantes del clan Kardashian-Jenner son grandes expertas y muestra de ello el éxito en su propia línea de cosméticos que están en la lista de los más codiciados. Aunque no todo es lujo y glamour, pues también poseen sus propios trucos que les ayudan a estar lo más cerca de la perfección.

Uno de éstos es el peine de pestañas. Usado por Kim Kardashian en cada uno de sus maquillajes, este pequeño artículo ayuda a conseguir unas pestañas largas y perfectas debido a que retira el exceso de máscara aportando orden. Además, con éste también es posible darles simetría y una apariencia natural dejando de lado los grumos.

El costo puede variar de acuerdo al lugar en el que se compra, pues va de los 50 pesos en pequeños mercados a los 80 o 100 pesos en sitios web en donde los peines de pestañas tiene un diseño más elaborado y especial para facilitar la tarea de separarlas con mayor rapidez y precisión.

Peine de pestañas. Foto: Sitio web Amazon

Polémicos tratamientos de belleza de Kim Kardashian

“Si me dijeras que literalmente tengo que comer cac* todos los días y que me vería más joven, lo haría”, es una de las frases que dijo Kim Kardashian en entrevista con The New York Times con la que intentó describir lo que es capaz de hacer por lucir impecable y joven. Por ello, se ha sometido a costosos, extravagantes y dolorosos tratamientos de belleza que le prometen conservar su aspecto como tanto le gusta.

A través de su programa “The Kardashians” compartió más del tratamiento que usa para conservar un aspecto joven. “Me hicieron un tratamiento facial con esperma de salmón, inyectándomelo en la cara”, dijo la empresaria sobre la técnica a la que se sometió y que ganó popularidad en Corea del Sur por la supuesta estimulación de colágeno e incremento de la renovación celular.

