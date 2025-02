¿Cómo afecta en la salud mental cuando no podemos perder peso?

Una de las metas de Año Nuevo de muchas personas es perder peso, ya sea por salud, por sentirnos más cómodos con nuestros cuerpos o incluso por esa "necesidad" de querer encajar con los estándares de belleza y que en pleno 2025 resultan preocupantes por el regreso de la tendencia de cuerpos altos y esbeltos; tanta es la presión sobre esto último que incluso hay quienes recurren a medicamentos como el famoso Ozempic o a medidas más extremas con tal de cumplir ese propósito.

Ahora que enero está por terminar y que con el llega a su fin la temporada de Guadalupe-Reyes, sobre la que en realidad termina hasta el 2 de febrero con los tamales del Día de la Candelaria, las preocupaciones por no ver cambios significativos en nuestra imagen pueden comenzar a hacerse presentes hasta el punto de dañar nuestra salud mental. Si sospechas que estás pasando por esta situación, respira y tómate un momento para comenzar a procurar no sólo tu imagen física, sino también el cuidado de tu bienestar emocional.

Pues aunque poco se hable de ello, existe una relación muy cercana entre cómo nos percibimos físicamente y nuestra salud mental, y esta relación incrementa todavía más cuando no exigimos metas como el bajar de peso de formas poco realistas o que sólo atenemos desde un sólo factor, un error común que nos puede llevar a no ver resultados por mucho empeño que le pongamos. Es por ello que hablamos con Yunuhén Juárez, psicóloga bariátrica de Bib System, quien nos habló de este preocupante tema y cómo lidiar con él.

De acuerdo con la experta, lo anterior es de suma importancia y preocupación porque cuando un paciente tiene la meta de perder peso y no lo logra, puede enfrentarse a la frustración, a la no aceptación de su cuerpo, a una baja autoestima y a la depresión; todo esto en conjunto tiene repercusiones en la salud y, por supuesto, en la vida personal. Pues la desmotivación puede llevar incluso a abandonar proyectos de vida.

¡La relación con tu peso no debe de ser un problema! (Foto: Pexels)

"Los efectos que hay, son muy variables, dependiendo de cuál es el propósito de cada persona; hay personas que se prometen (bajar de peso) a principio de año desde hace 30 años y realmente no tiene un impacto emocional, porque sólo es un cliché. Pero hay personas que sí, cada año está más deteriorada su salud o que sí implica o que pierden algo extra por no perder peso y ese algo extra puede ser la salud, la idea de cierto bienestar con los estereotipos que tenemos; hay muchas cosas que se pueden estar perdiendo como la salud o incluso proyectos de vida", señala Yunuhén Juárez.

Estándares de belleza imosibles, ¿cómo superarlos?

En entrevista con El Heraldo de México, Yunuhén Juárez explicó que tenemos estereotipos de belleza muy marcados, tanto que hasta los niños pequeños ya los tienen claros y definidos; sin embargo, luchar contra ellos no es imposible, pues desde nuestra relación con el cuerpo y la salud, así como entender que existe una amplia cantidad de tipos y formas corporales puede ayudar a no caer en problemas de salud mental. Sobre ello, Yunuhén Juárez, agrega que incluso los propios estereotipos son parte de una mercado que "no corresponde ni siquiera al cuatro por ciento de la población mundial".

"A veces esos estereotipos los atribuimos como algún poder o alguna idea como 'yo voy a tener un buen trabajo si tengo un buen cuerpo' y no, yo voy a tener un buen trabajo por lo que yo sé desarrollar, por lo que sé; es aprender a cuestionarnos mucho qué es lo que estamos queriendo detrás de ese estereotipo, qué poder medimos", comenta.

¿Cómo lidiar con el no poder perder peso?

El no poder perder peso por más dieta, ejercicio y otro buenos hábitos que sumemos a nuestra vida puede traernos mucha frustración y desesperación que no sólo se reflejan en un malestar físico con el que no aceptamos nuestro cuerpo, sino que también repercute en la salud mental. Recuerda que hay muchos estándares de belleza que son casi imposibles de alcanzar. (Foto: Pexels)

Es por ello que le pedimos a la psicóloga bariatrica Yunuhén Juárez que nos compartiera consejos de cómo lidiar con este problema y esto es lo que ella recomienda, pues nos puede ayudar a tolerar esa desesperación por querer conseguir objetivos antes de tiempo, que son irreales o que no están bien ejecutados.

Trabajo terapéutico. Hacer una evaluación sobre la comparación y frustración por no cumplir con los estándares de belleza.

Hacer una evaluación sobre la comparación y frustración por no cumplir con los estándares de belleza. Voltear a ver lo que sí tenemos. Para Yunuhén Juárez uno de los mayores problemas de estas comparaciones es querer ser lo que no somos ni tenemos que no sólo incluye el peso, sino la estatura y el color de piel. Por lo que un buen punto de partida es empezar a ver lo que somos y tenemos, ya que el anhelo de cumplir con todo lo que no está dentro de nuestras posibilidades también nos puede llevar a la depresión.

Consejos para bajar de peso de forma segura

La pregunta del millón siempre es cómo bajar de peso de forma rápida, pero pocas veces nos cuestionamos cómo hacerlo de forma segura. Pues no se trata de un día despertar con la motivación y hacer ejercicio sin parar o renovar todos nuestros alimentos del refrigerador; en cambio, lo que sí tenemos que hacer es buscar ayuda desde varios elementos como son la nutrición con una buena alimentación; un entrenador para que nos oriente a iniciar con la ejercitación y un terapeuta que también nos ayude en este proceso.

Buscar ayuda. De la mano de expertos y profesionales de la salud como nutriólogos y psicólogos especializados en este tema de la obesidad y sobrepeso.

De la mano de expertos y profesionales de la salud como nutriólogos y psicólogos especializados en este tema de la obesidad y sobrepeso. Tratamientos. Evita caer en las tendencias y si piensas usar algún medicamento, recuerda que éste debe de estar recomendado por un médico siguiendo tus necesidades.

Evita caer en las tendencias y si piensas usar algún medicamento, recuerda que éste debe de estar recomendado por un médico siguiendo tus necesidades. Atención completa. Asimismo, la recomendación de la experta es ir con un equipo multidisciplinario con el que dejarás de "satanizar" la comida.

Y si es necesario, busca ayuda profesional. (Foto: Pexels)

¿Cómo sé si tengo que ir a terapia?

Si estás en un proceso de pérdida de peso, la recomendación siempre es ir con especialistas y de acuerdo con la psicóloga bariátrica Yunuhén Juárez, así como necesitamos de un nutriólogo, también es importante llevar un acompañamiento psicológico, especialmente porque hay ocasiones en las que el no lograr ese objetivo de conseguir "el cuerpo perfecto" nos puede llevar a no aceptar nuestro cuerpo, caer en frustración, desesperación y problemas de la salud mental como son los trastornos de la conducta alimentaria y la depresión.

"En el trabajo terapéutico vamos evaluando porque a veces las mismas personas se dan cuenta que está existiendo esta parte de mucha frustración por los estereotipos; hay quien se da cuenta, hay quien no. Les sugiero, al final el tratamiento del sobrepeso o de la obesidad es un tratamiento integral, multifactorial porque la misma enfermedad tiene distintas causas, entonces es importante atenderlo desde la parte médica, nutricional y psicológica para que todo se haga match".

"No es lo mismo la aceptación de mi cuerpo a la resignación de mi cuerpo".

