¡No es el 14 de febrero! Los mejores días del mes para vivir el romance y planear citas con tu pareja, según los astros

Como si de fondo se escuchara “Love is in the Air”, canción de John Paul Young, San Valentín llega para celebrar el amor. Sin embargo, no es la única fecha para consentir a los seres amados. A lo largo de febrero habrá días en los que la energía amorosa sea elevada, así que serán (días) perfectos para estar con la pareja.

La astróloga María Pineda, quien también es generadora de contenido, compartió vía redes sociales el calendario de los días más destacables de febrero; estos serán fundamentales para realizar actividades en diversos ámbitos de la vida y uno de ellos es el amoroso.

“Febrero está buenísimo y si no has arrancado con planes para 2025, la energía disponible te apoya empezando con la ventana de oportunidad al inicio de mes”, aseguró la astróloga en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram (@mia_astral).

En febrero habrá días que son perfectos para el romance, asegura la astróloga María Pineda. Foto: Pexels.

Cuáles son los mejores días de febrero de 2025 para cuidar la llama del amor

Por ende, los días compartidos por María Pineda, quien también es escritora, son una guía energética para realizar desde actividades personales hasta laborales. Por otro lado, los mejores días de febrero son una opción para hacer introspección y mejorar las relaciones personales; en ese sentido, los siguientes días son clave para cuidar la llama del amor:

Días de febrero de 2025 para el romance y citas

1, 2, 7 y 27

Días de febrero de 2025 para hablar desde el corazón y reconciliaciones

24, 25, 26. 27 y 28

Los mejores días de febrero de 2025 para cuidar de uno mismo

Además de estos días, la astróloga indicó otras fechas para tener desde abundancia hasta tranquilidad, así como espacios para recurrir al análisis personal, con el objetivo de tener crecimiento personal; dichas fechas son las siguientes:

Días de febrero de 2025 para tener inspiración: 1, 2 y 3

Días de febrero de 2025 para hacer introspección: 8, 15 y 22

Días de febrero de 2025 para concluir desde vínculos personales hasta laborales: del 10 al 13

Días de febrero de 2025 para cortarse el cabello: del 14 al 19

