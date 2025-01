¿Cómo evitar que te afecte el Blue Monday? Sobrevive al día más triste del año con consejos de una psicóloga

¿La tristeza puede ser algo de un sólo día? Esta es una de las preguntas más frecuentes cada tercer lunes de enero, pues desde el 2005 se le considera como el Blue Monday o el "día más triste del año", es decir, aquel en el que a nivel mundial se experimenta una extraña depresión y melancolía que se liga al final de las fiestas decembrinas, a la cuesta de enero y a que las vacaciones se terminaron obligándonos a regresar a la realidad. Si bien es cierto que todo esto puede afectarnos, la efeméride ha sido criticada y desmentida; pese a ello, sí es posible que repercuta en nuestro estado de ánimo.

Es por ello que El Heraldo de México conversó con Yunuhén Juárez, psicóloga bariátrica de Bib System, quien nos habló sobre la verdad detrás del Blue Monday y de la importancia de la salud mental, pues si bien es cierto que este día socialmente sólo se asocia con la tristeza, también debería de reconocérsele por cuestiones más serias como la depresión. Recordemos que hace sólo una semana, el pasado 13 de enero, se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra la Depresión como un recordatorio de la importancia de darle visibilidad.

Pues si bien el Blue Monday esconde una campaña publicitaria detrás, muchas personas sí sienten mucha melancolía en esta época del año en la que problemas como los gastos y problemas vuelven a apoderarse de nosotros. Tan sólo en Google son comunes las búsquedas de preguntas como: cómo evitar, cómo afrontar, cómo sobrevivir y cómo vencer al Blue Monday; mismas que nos demuestran que el bajón emocional también puede ser colectivo.

"El tercer lunes de enero no tiene un poder específico. Es un tema muy comercial, fue una campaña publicitaria; lo que sí tiene impacto es todo lo que hay al rededor de las campañas publicitarias, al final es información que va a llegar a las personas. Esta campaña publicitaria tomó ciertos factores que no están tan disparados o irreales", comenta Yunuhén Juárez.

¿Eres de los que siente el bajón emocional del Blue Monday?(Foto: Designer Microsoft)

Además, comenta la experta, en el caso preciso de México, las celebraciones vienen desde septiembre con los festejos patrios que poco a poco se expanden al Día de Muertos, más tarde la Navidad y el Año Nuevo, algo que va sumando "situaciones" que nos hacen sentir una "pesadez" o dificultad para afrontar nuestro día a día, sin que esto necesariamente hable de la depresión. Es precisamente de todo lo anterior y del cómo nos puede hacer sentir el fin de las fiestas, que el Blue Monday se sienta como algo negativo colectivamente.

¿Por qué el Blue Monday es tan deprimente?

El Blue Monday o el "día más triste del año" es considerado como el día más deprimente del año y ocurre el tercer lunes de enero; este 2025 será este lunes 20, pero lleva conmemorándose por dos décadas. Fue acuñado por primera vez en el invierno de 2005 por una campaña publicitaria de Sky Travel de la empresa Portel Novelli con el fin de contrarrestar la reducción de reservas que tuvo en su momento.

En su momento, tuvo credibilidad porque Cliff Arnall, autor de la ecuación del Blue Monday, supuestamente era profesor de la Universidad de Cardiff, institución que más tarde lo desmintió asegurando que sólo era docente a tiempo parcial. Esto aunado a los argumentos que se usaban en contra de los factores de la fórmula matemática que incluían el clima, los sueldos, la Navidad y hasta los propósitos del Año Nuevo, terminaron por hacer de este día una farsa. Pese a ello, a nivel mundial sigue teniendo un gran impacto.

¿Cómo afrontar el Blue Monday?

Si una de tus mayores preocupaciones es cómo afrontar o evitar que te afecte el Blue Monday, la psicóloga bariátrica Yunuhén Juárez nos compartió un par de factores que te ayudarán a entender este día y su significado, pero también a reconocer qué es lo que pasa cuando lo usamos para externar cómo nos sentimos y que quizás no venga de un solo día al año. Pues recordemos que los problemas de la salud mental incrementaron después de la pandemia, por lo que si identificamos que esta tristeza o malestar del tercer lunes de enero ya no es sólo algo que se inicia colectivamente, sino una situación que hay que atender. Si lo consideras necesario, acude con un experto de la salud mental. (Foto: Pexels)

Entender de dónde viene el concepto de Blue Monday para deslindarnos de él y que no nos afecte. Identificar de dónde vienen esos sentimientos y atendernos con un profesional de la salud en caso de ser necesario. Pues también es importante mencionar que dichos factores que Cliff Arnall incluyó en su ecuación no están tan alejados de la realidad que se vive en enero.

¿Cómo combatir el Blue Monday?

Así como hay personas para las que el Blue Monday es un día más, para otros sí tiene un significado más profundo y que de hecho los hace pensar en el pasado, es decir, los buenos momentos que se compartieron con seres queridos. Sobre ello, Yunuhén Juárez nos comparte algunos consejos para combatir este 20 de enero y dejarlo atrás, pero la reflexión propia es esencial.

Si hoy sientes el "bajón emocional" concéntrate en preguntarte qué es lo que te hace sentir de esta manera; puede ser el sentirte solo tras semanas de estar rodeado por amigos y familia, porque ya no tienes días de descanso o actividades por realizar, o bien, simplemente porque se sabe que las reuniones no volverán hasta las próximas fiestas decembrinas. Una vez que las identifiques, concéntrate en pensar cómo puedes contrarrestar estos malestares y pensamientos.

"Si algo que contribuye es que ya no veo a mi familia porque ya no hay el pretexto, vamos a buscar los pretextos para vernos. Tal vez ya no vamos a hacer el gastadero del intercambio de regalos, pero podemos hacer juegos, reunirnos, empezarnos a reunir y otras pequeñas acciones. Eso sí contribuye y está científicamente comprobado que la activación conductual, el hacer cosas, tiene una serie de beneficios naturales que promueven o ayudan a que las personas no se depriman", comenta la experta.

¿Qué es lo que te hace sentir triste en el día más triste del año? (Foto: Pexels)

¿Qué pasa cuando sí hay depresión?

Por otro lado, no se debe de invalidar en esta temporada a las personas que sí tienen un diagnóstico de depresión, lo conozcamos o no, ya que se trata de una de las enfermedades de la salud mental más preocupantes y que en algunos casos puede llevar a los pacientes al suicidio. "La depresión es cíclica, uno va para abajo y de pronto uno sale y sube, y sube el estado de ánimo; da la impresión que sin haber hecho nada, solito salió. Eso pareciera que la evidencia lo dice, échale tantitas ganas y sales, pero la depresión es cíclica. Se habla de que alguien que tiene episodios depresivos tiene 50 por ciento de probabilidad de volver a pasar por un periodo depresivo; si ya van dos, sube a 60, es algo que se construye y no es un problema que va de picada hacia abajo", comenta la experta de Bib System.

"La esperanza es una emoción; nosotros vivimos a partir de emociones. Cuando pierdes toda fe, toda esperanza de que algo puedas cambiar, es cuando la gente llega a un tema de suicidio. Se habla que el 80 por ciento de las personas que se suicidaron pasaron por un proceso depresivo, aunque hay otros factores. No es una salida fácil, es de verdad perder completa fe y esperanza de que algo pueda cambiar o mejorar. No es moda, es un problema que se nos está acrecentando"

Sobre este día en particular, añade que si bien se le reconoce como el "más triste del año", cuando se habla de la depresión no sólo hay que prestar atención en este sentimiento. Pues contrario a lo que se piensa, el estar triste no es el único síntoma de una persona deprimida: "Sentirse deprimido no es sentirse triste, sino como con una falta de energía, como que sientes que no puedes más, que no te alcanza la batería para eso, que no te alcanza el interés para actividades que disfrutabas", menciona.

Además, el origen de la depresión tiene otros factores, puede ser algo bioquímico, fisiológico o por algo de cómo estamos estructurando la información, por ejemplo con falta de nutrientes o con la necesidad de medicación. "Hay problemas para dormir, te sientes lento, aletargado, que hay poco ánimo, falta de hambre o mucha hambre; no estás funcionando de una manera adecuada. Por eso es tan importante el tema de la salud mental porque es a partir de dónde tomas decisiones para vivir". ¿Conoces a alguien con depresión? Descubre cómo puedes ayudarlo. (Foto: Pexels)

¿Cómo ayudar a una persona con depresión?

Si conoces a una persona con depresión o sospechas que podría estar pasando por un cuadro depresivo, la psicóloga bariátrica Yunuhén Juárez brinda el mejor consejo para externar a la persona el cómo estás preocupado por ella sin que ésta se pueda sentir juzgada, agredida o vulnerada.

"Hablar desde mi preocupación, de yo veo esto que me preocupa, el investigar qué es la depresión y de hacerle ver a la persona que es posible que lo esté pasando, pero no porque sea una mala persona, sino porque a veces el cuerpo hace estas cosas y hay formas de atenderse, que no tiene que vivir así. Hay mucha gente que es funcional y pasa deprimido años, que incluso son grandes trabajadores y llegan a casa y se apagan. Cuestionarnos para qué estamos viviendo, no nada más vivimos para trabajar, es para tener dinero y obtener satisfacciones, pero también para tener otras actividades; si lo estoy viendo en otro explicarle y decir te gustaría atenderte, quieres que te apoye que te acompañe

