¿Mitad de enero y ya te rendiste? 5 consejos de los expertos para cumplir tus propósitos de hacer ejercicio

Enero siempre llega como ese primer mes del año en el que nos encontramos llenos de motivación y listos para cambiar el rumbo de nuestra vida y el origen de este impulso positivo viene por querer hacer las cosas bien tras un reflexión de lo que vivimos los últimos 12 meses, pero luego de unos días del Año Nuevo llega el verdadero reto: cumplir nuestra palabra. Pues las dudas, el miedo de no lograrlo o simplemente el querer mantenernos en nuestra zona de confort nos puede llevar al autosabotaje.

Y ahora que nos encontramos en la segunda quincena de enero y alejados de la temporada vacacional al haber retomado nuestras actividades en el hogar, escuela o trabajo, se vuelve todavía más difícil y complejo mantenernos firmes con esos propósitos de hacer ejercicio y cuidar nuestra salud, por ejemplo, al bajar de peso y cuidar nuestra alimentación, pues suelen ser las metas de Año Nuevo de muchas personas.

¿Pero como lograrlo? Si bien a veces mantenemos la motivación, lo que nos puede llevar a rendirnos es el no saber cómo continuar o qué hacer para mejorar, especialmente para quienes deciden hacerlo por cuenta propia, ¡en estos casos, déjate guiar por un experto! Son precisamente ellos quienes hoy nos comparten sus mejores consejos para no tirar la toalla sin siquiera haberlo intentado. Así que toma nota y sigue estas recomendaciones con las que el próximo año hablarás de todos tus triunfos.

“Es importante comprender que, a pesar de ser uno de los principales objetivos a nivel nacional, cada propósito para ser más sano atiende a diferentes necesidades y cuerpos, por lo que cada proceso debe ser llevado de distinta manera, sin perder de vista que para lograr los objetivos individuales es fundamental considerar una nutrición saludable y acompañamiento profesional”, comentó el doctor Hugo Palafox, vicepresidente de asuntos científicos de Immunotec, a El Heraldo de México.

Sigue estos consejos del experto. (Foto: Pexels)

¿Cómo empezar a hacer ejercicio?

Empezar a hacer ejercicio, ya sea en casa o en el gym, no es una tarea fácil incluso si tenemos motivación de sobra, pues el no saber cómo hacerlo o por dónde empezar, creer que no es para nosotros o simplemente preferir otras actividades de ocio en lugar de trabajar en nosotros mismos puede ser una gran barrera. Es por ello que hoy te compartimos algunas recomendaciones y consejos con los que lograrás cumplir tu propósito de Año Nuevo de hacer más ejercicio, o bien, complementar lo anterior con la alimentación, según el doctor Hugo Palafox junto a la empresa especializada en salud y bienestar, Immunotec.

Pero antes de comenzar es importante que recuerdes que cada proceso es diferente y por lo tanto, debes evitar caer en las comparaciones; asimismo, reitérate que no lograrás ese propósito de un día para otro, ya que la pérdida de peso, el hacer ejercicio y tener un mayor rendimiento requiere de constancia y disciplina.

“No existe una receta secreta para alcanzar los propósitos de salud o generar mejores hábitos alimenticios y de ejercicio de un día para otro, pues la constancia, dedicación y respeto por el proceso personal son las claves para lograrlo. Este año, dale un giro a tus planes y haz que cada paso para lograr tus metas sea una experiencia memorable, diferente y sobre todo, adaptada a tus necesidades”, agrega el doctor Palafox.

La unión hace la fuerza, crea un grupo de fit meets: Todo con amigos es más divertido, así que, ¿por qué no hacer del ejercicio algo grupal? Este año, organiza citas originales como caminatas por la ciudad, clases de yoga o incluso concursos de baile en casa. Haz de tus salidas un espacio para la recreación y un proyecto divertido que no solo te permita cumplir con tus metas de una vida más sana, sino que también fortalezca tus lazos sociales y motive a todo tu grupo.

Recuerda que tu alimentación también te puede ayudar a cumplir tus propósitos. (Foto: Pexels)

Agrega sabor a tus rutinas: Si año con año lidias con problemas para encontrar la motivación o energía que te ayude a cumplir con tus objetivos, intenta cambiar tu rutina de alimentación. Tomar en cuenta los horarios en los que comes y qué es lo que ingieres. Suma a tu dieta alimentos ricos en proteínas y porciones que te ayuden a mantener niveles altos de energía durante todo el día. Sin embargo, también puedes agregar una ayuda extra e incorporar suplementos alimenticios, que te ayuden a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar tu concentración e incrementar tu energía al inicio de cada día. Un ejemplo de ello es Optimizer Performance.

Desintoxica tu entorno, también el digital: La mente tiene más poder del que imaginamos y cuando tenemos una idea clara, no hay poder humano que nos haga desistir. Sin embargo, siempre debemos mantenernos realistas y reconocer que las comparaciones constantes con contenido en redes sociales o internet no son sanas y no nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos, pues esto es algo muy personal y adaptado a cada individuo. En su lugar, llena tu feed de recetas creativas, tips para incorporar mejores alimentos, rutinas accesibles y contenido positivo.

Tu salud como prioridad: Si cuidamos de todo con la meticulosidad de un negocio, ¿por qué la salud de tu cuerpo debería ser distinta? Piensa en tu bienestar como un proyecto con metas definidas y una serie de pasos por seguir para evaluar un progreso realista, sano y alcanzable para tus necesidades personales.

Permítete descansar: Ser constante es la clave para ser más saludable, sin embargo, debemos entender que si un día no haces ejercicio o no comes tan sano como te hubiese gustado, no debes castigarte o sentirte culpable. Ningún proceso es lineal y adoptar una vida más sana debe ser un hábito divertido, disfrutable y progresivo para ti, no una serie de prohibiciones, castigos y dietas excesivas. Apóyate de especialistas en el tema para encontrar las mejores opciones y permite a tu cuerpo descansar de vez en cuando.

