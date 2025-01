Bebidas a mitad de precio en Starbucks, estos son todos los cafés que entran en la promoción

Starbucks empieza el año con el pie derecho y como ya es costumbre en la cafetería, siempre quiere consentir a sus clientes con promociones súper especiales. Esta vez no ha sido la excepción y trae bebidas a mitad de precio durante enero y febrero. Aquí te contamos todo lo que debes saber si quieres deleitar tu paladar con uno de estos deliciosos cafés.

Para obtener el 50 por ciento de descuento en bebidas de Starbucks, debes ordenar a tu barista una bebida tamaño Grande (400 ml) o Venti (500 ml) en tu primera compra a través de Starbucks Rewards. Aplica en únicamente en bebidas participantes preparadas en la Barra de Espresso (calientes y heladas).

La promoción aplica en tiendas físicas, pick up (recoge en tienda), car pickup (recoge en tu auto) y Starbucks Rewards Delivery (servicio a domicilio). Recuerda que no aplica en Delivery Agregadores (Uber, Didi, Rappi), tiendas Starbucks Reserve ni aeropuertos Cancún.

Antes que nada, toma en cuenta que esta promoción está limitada a una por socio. Se aplicará el descuento del 50% únicamente sobre la bebida de menor precio en el ticket. No es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios de Starbucks Rewards.

¿Cuándo estarán las bebidas a mitad de precio en Starbucks?

Si no quieres dejar pasar la oportunidad de ordenar tu bebida favorita a mitad de precio en Starbucks, la promoción estará vigente del 6 de enero a 23 de febrero de 2025. Así que todavía te quedan unos días para que armes plan y vayas a disfrutar un delicio café con esa persona especial.

No olvides que para que se te haga válida esta promoción es indispensable que ordenes mediante el sistema Starbucks Rewards, y además debe ser tu primera compra, de lo contrario no se podrá aplicar el descuento del 50%. Tenlo en cuenta para cuando vayas por tu bebida.

¿Cuáles son las bebidas participantes a mitad de precio en Starbucks?

Solo aplican en la promoción las bebidas que enlistaremos a continuación, no olvides que el precio al 50 por ciento de descuento no es válido en bebidas de temporada ni café del día. Sujeto a disponibilidad de producto en tienda, la bebida no incluye modificadores, estos se cobrarán a precio de lista.

Bebidas participantes calientes y heladas

Frappuccino

Refreshers

Shakens

Cold Brew

¿Cómo hacerte socio rewards de Starbucks?

Es muy sencillo y tendrás beneficios exclusivos solo debes seguir las siguientes instrucciones y listo. Los miembros de Starbucks rewards acumulan “Estrellas” en cada una de sus compras, mismas que pueden canjearse por bebidas o productos de panadería; además, existen promociones y beneficios adicionales exclusivos.

Ingresa al enlace https://rewards.starbucks.mx/ o descarga la aplicación Starbucks México. Regístrate a través de una tarjeta digital o bien, una tarjeta física coleccionable que puedes encontrar en cualquier tienda Starbucks Coffee. Presenta tu tarjeta o la aplicación cada que vayas por tu bebida favorita.

