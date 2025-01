Promoción Starbucks hoy, una bebida y un croissant de pechuga y queso a un súper precio

Starbucks arranca el año con una super promoción para consentir a sus clientes, se trata de un precio especial en uno de sus combos más populares. Esta oferta estará disponible solo por unos días así que es tu momento de que la aproveches y vayas por un café caliente acompañado de un riquísimo croissant o un sándich.

Cuando se trata de promociones, Starbucks siempre tiene algo especial. Esta vez, la cafetería ha decidido arrancar el año con todo y que mejor forma que con una promoción especial. Lo mejor de todo es que para hacer válido este precio de oferta no tienes que ser miembro rewards, solo necesitas acudir a tu tienda favorita y preguntar por este combo.

Debes saber que esta promoción aplica en dos tipos de combos: uno es el de croissant con latte y otro es el de un sándwich con latte. El precio especial aplica para ambos productos en días y fechas específicos, lee con atención para que te enteres de toda la información y vayas a hacer válido el combo a precio especial.

No hay mejor forma de empezar el día que con un delicioso latte y un croissant o sándwich calientito, pero lo mejor de esto es el precio. Si no has probado estas delicias de Starbucks es tu momento de ir a degustarlas. Haz plan y lleva a alguien especial para que juntos prueben uno de estos combos deliciosos.

Empieza tu día con un croissant o un sándwich calientito | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Cuál es la promoción de Starbucks de hoy?

Este día puedes hacer válida la promoción de combos especiales en Starbucks, ambos estarán disponibles del 6 de enero al 31 de diciembre del 2025 a solo 89 pesos. Es decir, que todo el año podrás disfrutar de estos deliciosos combos de lunes a viernes. La promoción es válida solo en la bebida y producto participante de la apertura de tienda al cierre.

Combos a solo 89 pesos

Latte alto (300ml) caliente o frío + un croissant de pechuga y queso

Latte alto (300ml) caliente o frío + un sándwich pavo panela

Ambos combos están a un precio especial de 89 pesos | Foto: Instagram @starbucksmex

¿Dónde aplica la promoción de Starbucks?

El precio especial de ambos combos están disponibles en todas las tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana, excepto en aeropuertos ni en tiendas Reserve Bar. No aplica en servicio Delivery (servicio a domicilio). Sujeto a disponibilidad de producto y servicio en tienda.

Debes tener en cuenta que esta promoción puedes aplicarla solo al ordenar en tienda, Pickup (recoge en tienda), Car Pickup (recoge en tú auto) y Drive Thru. Por $10 pesos más, incrementa el tamaño de tu bebida a tamaño grande (400ml) o por $15 pesos más, incrementa a tamaño venti (500 ml).

