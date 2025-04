¿Quién es la influencer Pía Díaz, vinculada a proceso por ingresar a las ruinas de la guardería ABC y grabar un VIDEO?

La influencer conocida como Pía Díaz fue vinculada a proceso por el delito de encubrimiento, esto luego de que, en el año 2021, la creadora de contenido compartió un video en youtuber donde se le veía ingresando a los restos de las instalaciones de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde en 2009 perdieron la vida decenas de niños que ahí se encontraban.

La creadora de contenido grabó y publicó un video dentro de la Guardería ABC, el cual fue titulado "Así luce la Guardería ABC 12 años después”. La influencer documentó un clip donde se le veía recorriendo las instalaciones del centro educativo, donde perdieron la vida 49 menores en junio del año 2009, esto como consecuencia de un fuerte incendio que consumió el inmueble.

El video, compartido por la creadora de contenido, causó indignación entre los seres queridos de las víctimas y los sobrevivientes, quienes considerados la grabación como una falta de respeto y un acto de revictimización. Cabe mencionar que los padres de las víctimas solo denunciaron a la influencer, pero en youtube hay más videos de otros creadores de contenido ingresando en los restos del predio.

Vinculan a proceso a influencer por grabar dentro de la Guardería ABC

La creadora de contenido sigue activa en redes sociales. Foto: IG / lapiadiaz

Fue el pasado fin de semana cuando un juez determinó que sí existen los elementos suficientes para vincular a proceso a la creadora de contenido, cuyo nombre real es Ana "N". De acuerdo con lo determinado por el impartidor de justicia, la mujer fue vinculada a proceso por el delito de encubrimiento, esto por supuestamente alterar la escena de un hecho delictivo. No obstante, se trata de un delito que no amerita severidad judicial, por lo que no constituye una falta grave.

En cuanto a las pruebas, las autoridades cuentan con un video grabado por Ana "N", donde se ve que la creadora de contenido ingresó a las instalaciones de la Guardería ABC. Cabe recordar que fue en el año 2021, cuando la influencer irrumpió en los restos de la escuela para grabar contenido y posteriormente difundirlo en redes sociales. La creadora de contenido podrá seguir su proceso en libertad, únicamente tendrá medidas cautelares que implican que acuda a firmar periódicamente ante las autoridades.

¿Quién es la influencer vinculada a proceso por ingresar a la Guardería ABC?

La mujer fue vinculada a proceso. Foto: IG / lapiadiaz

Pese a la polémica que protagonizó, Ana "N" continúa muy activa en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la influencer suele compartir contenido de comedia, belleza y hasta entrevistas que ella misma realiza a otras personas. Actualmente, la mujer cuenta con más de 700 mil seguidores, quienes la han inundado de comentarios respecto a su vinculación a proceso, no obstante, la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto y su publicación más reciente data del pasado 4 de abril del presente año.

En redes sociales Ana "N" ha declarado ser originaria del estado de Sonora. La mujer inició su carrera en las plataformas digitales trabajando para una reconocida productora de videos. La creadora de contenido solía compartir videos entrevistando a celebridades y otras personas. Fue en el mes de junio de 2021 cuando la influencer se metió en problemas legales tras ingresar de forma ilegal a la Guardería ABC y grabar un video dentro de las instalaciones.