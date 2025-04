Muere niña de 8 años tras intentar un reto de viral con desodorante en Brasil

As circunstâncias da morte da criança Sarah Raissa Pereira de Castro, no Distrito Federal, merecem rigorosa apuração e convocam novamente a refletir sobre a necessidade de um marco normativo eficiente para as redes sociais.



É chocante a hipótese de que Sarah, de apenas 8 anos,… https://t.co/LGtDvNK3af