La planta africana que te ayuda a controlar el agotamiento mental y que elimina para siempre el estrés y ansiedad

Nuestras actividades diarias como la escuela, el trabajo, nuestras tareas, la familia, las deudas e incluso nuestras mascotas nos pueden llevar a tener decenas de problemas que van dañando nuestra salud poco a poco hasta llevarnos a un punto en el que el agotamiento mental no nos hace sentir bien mental y físicamente. Lo anterior ocurre cuando acumulamos demasiado estrés y peor aún, cuando este se transforma en ansiedad.

Estos dos son una respuesta normal que tiene el cuerpo a distintas situaciones que nos colocan en alerta y que inicialmente se manifiestan con síntomas como dolores de cabeza y estómago, inquietud, insomnio y tensión, pero que si no atendemos de inmediato puede afectarnos en la salud y en nuestra vida diaria, por ejemplo, al impedirnos realizar nuestras actividades diarias de una forma correcta.

Ante ello, no causa sorpresa que muchas personas busquen soluciones fáciles y rápidas para eliminar estos malestares de la vida diaria y hoy queremos compartirte un remedio casero, natural y que tiene propiedades medicinales que te podrían ayudar a lidiar con esas angustias que no te dejan tranquilo. Sin embargo, debes de recordar que esto no sustituye los tratamientos médicos, así que antes de agregar esta planta a tu dieta, consulta a un profesional de la salud que te oriente.

Los expertos recomiendan que cuando sentimos demasiado agotamiento mental a causa del estrés o ansiedad, consumamos una planta africana de la que estudios han demostrado, podría ayudar a reducir los niveles altos de cortisol, es decir, los que nos hacen estar estresados. Por supuesto, existen muchos beneficios de su consumo, pero también tiene contraindicaciones y aquí te compartimos todo lo que tienes que saber.

No olvides que ni esta planta ni otro remedio natural es la solución definitiva, por lo que tienes que consultar a un médico. (Foto: Pexels)

¿Qué es bueno para bajar el estrés rápido?

Uno de los remedios naturales para bajar el estrés y resulta muy efectivo es la ashwagandha, una planta africana con propiedades medicinales y que también es muy usada en África; de acuerdo con el sitio especializado en medicina MadlinePlus, diversos estudios han demostrado que su consumo y uso puede ayudar a regular el agotamiento mental causado por los dos factores antes mencionados.

La razón de ello es que la planta tiene sustancias químicas que actúan directamente en nuestro cerebro y pueden ayudar a calmarlo, reduciendo así el cortisol, que es la sustancia que provoca estrés en las personas. De esta manera, se cree que es un adaptógeno que ayuda al cuerpo a tener una mejor y mayor resistencia mental, aunque todavía faltan más investigaciones sobre su uso. Algunos de los beneficios que se cree en los que es posiblemente eficaz destaca:

Ayudar a combatir el insomnio

Combatir la ansiedad

Controla el estrés

Podría reducir el aumento de peso relacionado con el estrés

Prevenir el envejecimiento prematuro

Por otro lado, se sabe que esta planta africana puede tener otros resultados positivos en la salud como es reducir la hinchazón, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar nuestro corazón haciéndonos menos propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares; el claro ejemplo de ello es que reduce la presión arterial.

Contraindicaciones y efectos secundarios del ashwagandha

Los distintos usos de la planta africana ashwagandha son vía oral y para aplicar sobre la piel; aunque se cree que puede ayudar a personas con altos niveles de estrés y ansiedad, se debe de consultar a un profesional de la salud antes de agregarla a la dieta, ya que según el medio MedlinePlus, es su consumo es seguro hasta por tres meses, pero por más tiempo se desconocen los efectos en el cuerpo.

Además, consumirla en exceso puede ocasionar problemas de salud como malestares estomacales, diarrea y vómitos, además de problemas hepáticos, así que cuida de tu salud. Por otro lado, hay contraindicaciones, por ejemplo para personas embarazadas o lactantes, así como de algunas enfermedades autoinmunes.

¿Qué té es bueno para quitar el estrés?

Si lo que buscas son infusiones naturales que te ayuden a controlar el estrés, a continuación te compartimos algunos de los tés que te pueden ayudar a encontrar una mejoría en ese agotamiento mental. Por supuesto, también es importante que implementes algunos otros trucos que te lleven a la calma y a la relajación como pueden ser las respiraciones o hacer ejercicio.