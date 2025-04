El secreto para que las mojarras fritas queden doradas y crujientes sin quemarse

Las mojarras fritas son típicas de la temporada de cuaresma, este platillo se ha vuelto muy popular sobre todo en los días de vigilia. Y es que, su sabor y fácil preparación es perfecta toda persona que quiera disfrutarlas, pero a pesar de que son muy fácil de hacer, hay un secreto que te vamos a compartir para que te queden crujientes sin que se te quemen ni se peguen al sartén.

Una mojarra frita bien doradita es una joya en los días de calor porque con un poco de limón y acompañada de una ensalada se puede convertir en un platillo para chuparse los dedos. Hay diversas formas y recetas para prepararlas. La receta casera no lleva muchos ingredientes, toma nora porque te vamos a compartir todo lo que necesitas y te revelaremos el tip que sí o sí tienes que poner en práctica.

Para hacer mojarras fritas caseras hay un ingrediente que no te debe faltar y se trata de la harina de trigo, esta será clave para que el pescado te quede doradito y para que la piel no se pegue en la sartén. No importa que preparación decidas hacer, siempre que la mojarra vaya frita tendrás que empaparla de harina antes de poner a freí.

Si quieres que quede con un un sabor aun más rico, te recomendamos esparcir sal de grano en toda la mojarra y dejarlas un par de horas marinando, luego agrega la harina y después llévala directamente al aceite caliente. No olvides revisar la harina para verificar que no tenga grumos a la hora de empanizar tu pescado.

Hazle varios cortes en ambos lados para que se le impregne mejor el marinado | Foto: YouTube Fuego en la Cocina

¿Cómo hacer mojarras fritas?

El ajo es muy importante a la hora de hacer las mojarras, puedes marinarlas con este o agregar un poco a la sartén donde se vayan a freír para que el aceite tome un mejor sabor. Recuerda lavar muy bien las mojarras y comer con cuidado, pues las espinas pueden ser peligrosas a la horade comer.

Ingredientes

2 mojarras limpias

Jugo de 2 limones

2 dientes de ajo (en hojuelas o bien picados)

Sal al gusto

Harina de trigo (para que esté crujiente)

Aceite vegetal (suficiente para freír)

Instrucciones para preparar mojarras fritas sin que se peguen y queden crujientes

Antes que nada, limpia bien las mojarras, asegúrate de quitarle las escamas, las vísceras y de hacerle cortes diagonales en los costados, al menos dos o tres por cada lado para que se cocine parejo y agarre más sabor. En un bowl, mezcla el jugo de limón, ajo, sal, y cualquier otro condimento que quieras usar. Unta esta mezcla por dentro y por fuera del pescado, masajearlo un poco por dentro y fuera. Déjalo reposar al menos 20-30 minutos o hasta dos horas en refrigeración para más sabor. Enharina ligeramente por ambos lados para que quede crujiente, sacude el exceso y lleva al aceite. Calienta suficiente aceite en una sartén profunda a fuego medio alto. Cuando esté bien caliente, coloca la mojarra con cuidado. Fríe de seis a ocho minutos por lado, o hasta que esté bien doradita y crujiente. Escurre el exceso de aceite y sirve calientita

No olvides lavar muy bien las mojarras y cuando estén fritas, absorbe el exceso de aceite con una servitoalla | Foto: YouTube Fuego en la Cocina

¿Con qué acompañar una mojarra frita?

El mejor complemento para acompañar las mojarras fritas definitivamente es el arroz blanco o rojo, pero para hacer un platillo completo puedes agregar ensalada fresca con variedades de lechuga, jitomate, cebolla, aguacate y limón. Y para que no te falte el sabor picosito, agrega salsa verde o pico de gallo.