Productor revela la verdadera enfermedad que padece Yolanda Andrade: "voy a salir adelante"

Fue desde el año 2023 cuando Yolanda Andrade comenzó a presentar serios problemas de salud, los cuales la llevaron a estar al borde de la muerte, sin embargo afortunadamente la querida conductora pudo ser atendida a tiempo y con ayuda de especialistas de la salud pudo salvar su vida.

Sin embargo, desde aquella ocasión la salud de Andrade no ha estado al cien por cierto, pues ha presentado diversos malestares que la han llevado a alejarse de su trabajo y de su vida convencional, pese a que había sido atendida por muchos especialistas ninguno de ellos había podido determinar que es lo que mermó la salud de la sinaloense, hasta ahora que la conductora ya sabe que enfermedad la ha atacado todo este tiempo.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

En entrevista para diversos medios de comunicación, el productor Enrique Gou aparentemente cometió una indiscreción al revelar la enfermedad que padece Yolanda Andrade desde el año 2023 y que la ha puesto en riesgo en varias ocasiones.

“Con Yolanda (Andrade) hablé hace dos semanas con ella, es cuando se iba a ir a la clínica Mayo, que le habían detectado creo que esclerosis múltiple y que iba a eso…”, comenzó a decir Enrique Gou

Al darse cuenta que los reporteros no sabían nada respecto al diagnóstico médico de la conductora de “Mojoe”, el productor Enrique Gou no dio más detalles, pues dijo que en el audio en donde Yolanda le confesó su enfermedad, es privado y no lo compartirá a medios de comunicación sin embargo, asegura que Yolanda tiene ganas de salir adelante.

“Eso es lo que le habían dicho a ella, no se es lo que me dijo, tengo un audio muy privado, si no mal no recuerdo ahi me dijo que le habían detectado esclerosis múltiple…no puedo hablar mucho, con ganas me dijo: ‘yo amigo voy a salir adelante y voy a tratarme’”

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con el portal especializado en salud medline plus la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal, y que además ésta enfermedad ataca mayormente a mujeres que están entre los 20 y 40 años de edad, sin embargo, puede ser diagnosticada a cualquier edad.

“La EM es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando está cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen”,se lee en el portal antes mencionado

De acuerdo con la información la afectación al nervio es causado debido a la inflamación la cual ocurre cuando las células atacan el sistema nervioso y puede ocurrir en cualquier zona del cerebro, nervio óptico o la médula espinal. Hasta el momento no se conoce la causa exacta de las causas de esta enfermedad, sin embargo se cree que puede ser causada por un virus, algo genético o ambas situaciones.