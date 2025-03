Hijo menor de Jenni Rivera acude al juzgado a apoyar a Ángel del Villar, estas son las razones que los une

Ángel del Villar, el productor musical de corridos, fundador y director ejecutivo de DEL Records enfrenta un juicio en California, Estados Unidos desde el pasado 17 de marzo, pues autoridades de aquel país lo señalan de haber violado la Ley Kingpin, la cual prohíbe a ciudadanos estadounidenses mantener relaciones comerciales con personas o empresas vinculadas al narcotráfico.

Debido a esto es que artistas como Gerardo Ortiz se han presentado en la corte de Estados Unidos para declarar al respecto, durante este proceso, el empresario Angel Del Villar ha tenido el apoyo de sus familiares y amigos, entre ellos Jhony, el hijo menor de Jenni Rivera.

Recientemente, Jhonny Rivera, hijo menor de la fallecida “Diva de la banda” fue visto al salir de los juzgados luego de que se llevó a cabo una audiencia sobre el caso de Ángel del Villar sin embargo, el hermano menor de Chiquis no dio declaración alguna sobre su presencia.

Sin embargo, quien sí habló respecto a la presencia de Johnny en los juzgados fue el empresario Ángel del Villar, quien dijo estar agradecido y feliz con el apoyo de quien fue su cuñado por varios años.

“Contento, feliz, a pesar del pasado yo siempre estuve en su vida de él, desde niño y obviamente no me gusta exponer muchas cosas pero tengo una relación muy bonita con él, lo miro y lo trato como un hijo, hay un respeto mutuo y me da mucho gusto que viene él, que vengan familiares…entonces feliz”, dijo Ángel del Villar