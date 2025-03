Motociclista muere tras ser "tragado" por un socavón gigante, así fue el momento exacto | VIDEO

Un motociclista de aproximadamente 30 años de edad murió luego de haber sido “tragado” por un socavón gigante que se abrió en las calles de Seúl, Corea del Sur y el caso ya le está dando la vuelta al mundo debido a que una cámara instalada en un vehículo captó en video estos lamentables hechos, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades surcoreanas la formación del socavón gigante ocurrió alrededor de las 17:00 horas del lunes 24 de marzo en una intersección el vecindario llamado Myeongil-dong, el cual, se ubica en la zona este de Seúl, la capital de Corea del Sur.

El enorme socavón abarcó cuatro carriles de una transitada vía de Seúl. Foto: AP

Así fue el momento exacto en el que un socavón “se tragó” a un motociclista en Corea del Sur

Como se dijo antes, estos desafortunados hechos fueron captados por una cámara de seguridad instalada en un vehículo que transitaba detrás de las unidades afectadas por la formación de un enorme agujero en la tierra de al menos 20 metros de ancho y 20 de profundidad.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar que la carpeta asfáltica colapsó justo al paso de una camioneta de color blanco, la cual, afortunadamente no cayó al socavón, sin embargo, la conductora de dicha unidad sufrió algunas heridas leves que no pusieron su vida en riesgo, lamentablemente, un motociclista de aproximadamente 30 años de edad que circulaba detrás de la mencionada unidad no corrió con la misma suerte pues no pudo hacer nada para evitar caer al interior del enorme agujero, por lo que quedó sepultado bajo toneladas de tierra.

#Internacional | uD83DuDD34uD83DuDCF9En #Seúl, Corea del Sur, un socavón de aproximadamente de 20 metros de profundidad se tragó a un motociclista, tras 17 horas de búsqueda, fue encontrado sin vida. pic.twitter.com/sNUSu95Jmb — Andrea (@21roa21) March 25, 2025

Tras el reporte de la formación de este socavón los equipos de emergencia arribaron al lugar de los hechos para tratar de rescatar al motociclista, sin embargo, los trabajos se complicaron debido a la cantidad de tierra y fue hasta 17 horas después de trabajo cuando se informó que recuperaron el cuerpo sin vida del motociclista, por lo que la noticia causó una gran conmoción entre los habitantes de la capital surcoreana.

Tras estos desafortunados hechos, el alcalde de Seúl, O Se-hoon, acudió personalmente al lugar de los hechos para supervisar los trabajos de los equipos de emergencia y ordenó que se iniciara una exhaustiva investigación para poder esclarecer el motivo de la formación del enorme socavón y de esta manera poder prevenir un nuevo episodio como el ocurrido la tarde del lunes 24 de marzo en la capital surcoreana.