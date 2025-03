Entre lágrimas, Rick Harrison de "El Precio de la Historia" recuerda a su hijo Adam quien murió por sobredosis

Recientemente, Rick Harrison, el reconocido protagonista del popular programa de History Channel, "El Precio de la Historia", conmovió el corazón de los cibernautas tras haber participado en una entrevista en donde habló de manera abierta sobre la muerte de su querido hijo y colaborador Adam, quien falleció en enero de 2024 a causa de una sobredosis.

Durante su aparición en un video para el canal de YouTube "In Depth with Graham Bensinger", el famoso empresario explicó que su hijo Adam Harrison comenzó a tener una intensa adicción a las drogas a partir de sus 20 años, misma que a pesar de sus múltiples intentos por llevarlo a rehabilitación, terminó quitándole la vida luego de que consumiera fentanilo.

"A los 20 años tenía problemas con las drogas. Lo metí en rehabilitación muchas veces y cada vez que le iba bien, volvía a caer. Se puso muy mal, y al parecer no era heroína, terminó consiguiendo un poco de fentanilo, eso fue lo que lo mató.", compartió.

Rick Harrison habla de la muerte de su hijo entre lágrimas

Entre lágrimas, Rick Harrison declaró que no existe un mayor dolor que aquel provocado por la pérdida de un hijo, asegurando que no ha podido dejar de pensar en Adam ni un solo día. Finalmente y con la mirada pérdida, mencionó que se vio obligado a tomar medidas extremas tras haber internado a su hijo en la cárcel durante dos meses con la intención de que pudiera curar su adicción a las drogas, plan que lamentablemente no tuvo efecto, pues tras quedar en libertad consumió nuevamente, lo que lo llevó a su muerte.