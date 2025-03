Señalan a Christian Nodal de llamar Belinda a Ángela Aguilar por error, aseguran que no la ha olvidado

Recientemente, el famoso intérprete de regional mexicano, Christian Nodal se vio envuelto en una intensa polémica luego de que el reconocido periodista de espectáculos Javier Ceriani ventilará dos escándalos sobre su vida personal, asegurando que no ha podido superar a Belinda y que además estaría evadiendo impuestos con la manutención de Inti, hija que tuvo con Cazzu.

En un primer momento, reveló que el joven cantante aún estaría pensando en su expareja Belinda con quien tuvo una relación en el 2020, señalando que supuestamente, ha cometido el error de referirse a su esposa Ángela Aguilar con el nombre de la intérprete de "Cactus" en múltiples ocasiones.

Asimismo, agregó que Ángela Aguilar le estaría prohibiendo a Christian Nodal el acercarse a su hija Inti, debido a que no estaría interesada en que la hija de su esposo con Cazzu forme parte de su núcleo familiar.

"Ángela Aguilar no le interesa Inti en el núcleo de Nodal, no le interesa que esa niña esté en la familia, le tiene prohibido ir (a Nodal) a Buenos Aires a ver a la niña, porque Cazzu no quiere ver a Ángela y Ángela no quiere ver a Cazzu y Nodal no va a ver a su hija", aseguró.