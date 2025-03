Mamá de Poncho De Nigris revela que Adrián Marcelo ya la contactó y da a conocer la cifra que podría pagarle

Luego de la polémica que se hizo tras las entrevista que Adrián Marcelo realizó a la mamá de la actriz Gala Montes, tal parece que el Youtuber regiomontano ya tiene en la mira a la señora Leticia Guajardo, madre de Poncho De Nigris, pues la madre del ex integrante de la primera edición de La Casa de los Famosos México ya reveló la cantidad que le ofrece el también comediante por la plática.

Y es que, para nadie es un secreto que Adrián Marcelo pagó una fuerte cantidad de dinero a Crista Montes, por lo que la negociación con la madre de Poncho De Nigris comenzó con la cifra final que acordó con la mamá de Gala Montes.

Pese a las advertencias de Poncho De Nigris hacia Adrián Marcelo para que no haga lo que hizo con la madre de Gala Montes, tal parece que al youtuber le importó poco, pues la mamá de Poncho reveló que el también comediante ya se acercó a ella para hacerle una oferta económica para que acepte darle una entrevista.

De acuerdo con Leticia Guajardo, madre de Poncho, la oferta inicial para que acepte la entrevista con Adrián Marcelo es de 500 mil pesos, cifra que supuestamente pagó a Crista Montes, por lo que la oferta seguramente podría ir elevándose.

Ante esto, algunos internautas piden a la madre de Poncho que acepte la oferta, pues, creen que la señora debería darle un escarmiento a su hijo quien ha hablado mal de ella en diversas ocasiones, otros más piden a Leticia que negocie mínimo por un millón de pesos y otros más creen que es una mala idea, pues, estaría traicionando a su hijo como lo hizo Crista Montes.

Tras publicarse la entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Crista Montes, Poncho De Nigris opinó en sus redes sociales y aseguró que lo que hizo la señora fue lo peor que le pudo haber hecho una madre a sus hijos, sin embargo, lo que llamó la atención es que hizo una fuerte advertencia a Adrián Marcelo.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas m**das que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea.”, escribió de Nigris.