El tierno homenaje de Zayn Malik a Liam Payne durante sus conciertos en México

Zayn Malik recordó a su excompañero de One Direction, Liam Payne, durante su primer concierto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. El cantante salió a escena frente a miles de personas que abarrotaron sus dos espectáculos en la capital mexicana con motivo del tour Stairwat To The Sky 2025.

Durante la noche hubo muchísimas sorpresas. Por ejemplo, el cantante también sorprendió a sus fans al interpretar “Night Changes” luego de 10 años de su salida de la boyband. Esta canción la interpretaban todos los miembros de la banda, pero las dos primeras voces que suenan en el track son de Zayn y de Liam Payne. Fue especialmente emotiva por esta razón.

Es precisamente en ese momento cuando se pudieron ver proyectadas en las pantallas del escenario del Palacio de los Deportes las palabras que hicieron homenaje a su gran amigo Liam Payne, quien lamentablemente murió a la edad de 31 años en octubre de 2024, luego de caer de un hotel en Argentina.

"Liam Payne 1993-2024 Love you Bro (te amo, hermano)", fueron las palabras que emocionaron a todas y todos los presentes, algunos hasta las lágrimas, pues los más fanáticos pudieron sentir esta como la muerte de cualquier familiar, algo terriblemente doloroso.

Así fue la relación cercana de Zayn Malik con Liam Payne

La amistad entre Zayn Malik y Liam Payne, forjada en los inicios de One Direction en 2010, fue un pilar fundamental durante los años de la banda. Desde el principio, ambos mostraron una conexión especial, apoyándose mutuamente en la vorágine de la fama y los desafíos de la industria musical. Su cercanía era evidente tanto en el escenario como fuera de él, compartiendo risas, confidencias y experiencias que solo ellos podían entender.

En tiempos recientes, tras la trágica noticia del fallecimiento de Liam Payne, Zayn Malik ha mostrado su dolor y profundo respeto por su amigo. Es por eso que la gente reconoce este gesto de Malik en el Domo de Cobre como una demostración de la importancia que Liam tuvo en la vida de Zayn y la profunda tristeza que siente por su partida.

Lo anterior, a pesar de que hubo momentos de polémica durante su relación de amistad, incluso altibajos que los alejaron. La salida de Zayn de One Direction en 2015 marcó un punto de inflexión. En su momento, ambos expresaron en diversas ocasiones su respeto mutuo y el valor que le daban a su amistad.