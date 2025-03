Zendaya interpretará a Ronnie Spector, tal como lo pidió la cantante de The Ronettes antes de morir

Ronnie Spector llegará al cine. La miembro más inquebrantable de The Ronettes, la llamada "chica mala del rock", será representada en la pantalla grande para todo el mundo. Se trata de una de las biopics más esperadas de los últimos tiempos, pues hablamos de una apasionada de la música, guerrera de la vida e inspiración para varias generaciones de músicas hasta hoy día.

En este momento se sabe que será Dave Kajganich el que se encargue del guión, mientras que la dirección correrá de la mano de Barry Jenkins. También se dio a conocer que la protagonista será Zendaya, una de las más populares actrices del momento, ya con un impresionante recorrido por Hollywood.

La historia estará basa cien por ciento en el libro de memorias titulado ‘Be My Baby’ que publicó la propia música antes de morir. por lo tanto, se puede deducir que además de su increíble recorrido musical, también veremos retratados otros momentos difíciles de la cantante, como su tormentosa y violenta relación con Phil Spector.

Lo más curioso es que la cantante murió en el año 2022 a los 78 años. Antes de ello, había sido la encargada de dar el sí a que Zendaya se encargara de ser la cara que le diera vida en una biopic, pero todavía muchos planes para que llegara al cine, así que se cumplió su pedido.

¿Quién fue Ronnie Spector?

Ronnie Spector, la icónica voz detrás del grupo femenino The Ronettes, dejó una huella imborrable en la historia del rocanrol. En la década de 1960, junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, Spector catapultó a la fama a la banda con éxitos como "Be My Baby" y "Baby, I Love You". Su estilo único, marcado por su poderosa voz, así como su presencia escénica, definió una era, sentando las bases para generaciones de artistas.

Más allá de su éxito con The Ronettes, la vida de Ronnie Spector estuvo marcada por desafíos personales. Su matrimonio con el productor Phil Spector, conocido por su "Muro de Sonido", estuvo plagado de control y aislamiento. En la década de 1980, resurgió con fuerza gracias a su colaboración con Eddie Money en el éxito "Take Me Home Tonight", revitalizando su carrera y demostrando su perdurable talento.

El legado de Ronnie Spector trasciende su música. Conocida como "la chica mala del rock and roll", su influencia se extiende a través de generaciones de artistas. Su voz distintiva y su espíritu indomable la convirtieron en una leyenda. La inclusión de The Ronettes en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007 fue un merecido reconocimiento a su contribución a la música. Ronnie Spector, una verdadera pionera, dejó un impacto imborrable en la cultura popular, convirtiéndose en un fenómeno cultural e histórico.