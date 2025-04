Olivia Rodrigo se presenta por primera vez en México, ¿cantó el setlist completo?

La juventud y la euforia se hicieron presentes durante el primer concierto de la cantante, quien se presentó ante 65 mil personas, en el Estadio GNP Seguros. Con vestidos de lentejuelas y gorros vaqueros, es como los fanáticos de Olivia Rodrigo asistieron al debut de la cantante en nuestro país.

St. Vincent fue la encargada de abrir el concierto de Rodrigo, con casi una hora de presentación. Finalmente, las luces se apagaron y una mariposa morada apareció en la pantalla emocionando a todos los fanáticos del recinto.

El concierto se dividió en tres actos, entre los que la cantautora interpretó canciones de sus discos Sour y Guts. Para iniciar su concierto, Rodrigo mostró una gran energía durante “Obsessed”, e hizo cantar a todos durante su tema “Vampire”.

Durante la noche, Olivia demostró un gran control del escenario que se vio reflejado durante “Love is embarrassing”, “Traitor” y “Bad idea right?”. También logró conmover a todos su fans cuando interpretó “Enough for you”, momento en el que los asistentes prepararon una sorpresa para ella, mostrando carteles donde se leía “You are enough for us”, una muestra de cariño que sin duda conmovió a Olivia.

Foto: Adrián Contreras

Olivia Rodrigo, ¿cantó el setlist completo?

En días recientes, la ganadora de tres Grammys se hizo tendencia por recortar la lista de canciones en sus conciertos en Sudamérica, además de no montar el escenario completo que utilizó durante su gira en Estados Unidos.

Esta controversia levantó las sospechas de que pasaría lo mismo durante sus conciertos en Ciudad de México, y para desgracia de los fans, Rodrigo no presentó su show completo. No hubo cambios de vestuario, ni montó la luna gigante que aparecía en medio del escenario durante “Logical”.

Las canciones que quedaron fuera de la lista de su primer concierto en CDMX fueron: “Making the Bed”, “Logical”, “The Grudge”, “All I Want” y el cover de “Don't Speak”.

Aquí te compartimos el setlist que tocó en su primera fecha:

ACT 1

Obsessed

Ballad of a homeschooled girl

Vampire

Driver´s Licence

Traitor

ACT 2

Bad idea right?

Love is embarrassing

Pretty isn't pretty

Happier

Lacy

Enough for you

ACT 3