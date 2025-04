Iván "La Mole" reacciona al video en el que "El Tío Rober" y "El Cojo Feliz" se burlan de Adrián Marcelo

Adrián Marcelo ha estado en tendencia en redes sociales debido a su entrevista con Crista Montes, mamá de la actriz Gala Montes, quien está en su preparación para su pelea con Alana Flores. También por su constante enfrentamiento con los comediantes "El Cojo Feliz" y "El Tío Rober" con quienes se lanzó fuertes mensajes en redes sociales.

Mismo enfrentamiento que utilizó para poder vender más boletos en su show “Hermanos de Leche”, al tratarse del primero en la Ciudad de México luego de la cancelación que recibió el año pasado cuando le negaron poder estar en el Pepsi Center tras su participación en "La Casa de los famosos".

Ahora, tras la charla de Adrián con Crista Montes, "El Cojo Feliz" y "El Tío Rober" decidieron hacer una parodia. En un video que circuló en redes, buscaron contactar a la madre del comediante regio para ofrecerle una entrevista a cambio de 350 mil 100 pesos, misma que a manera de sátira se burló del video viral de Adrián Marcelo.

Ante la viralización del video, Iván Fematt “La Mole”, uno de los mejores amigos de Adrián Marcelo, reaccionó en una transmisión en vivo. Con su característico estilo directo, respondió a lo que menciona el video que busca burlarse de la entrevista de Crista Montes y Adrián Marcelo.

“Al 'Tío Rober' y al buen 'Cojo' no les alcanza el dinero. No es por presumir, pero la mamá de mi compadre, mi tía, tiene mucha lana. No es por hablar de más. La señora, mi tía, es una dama. Crió cinco hijos exitosos. El papá de Adrián es un tipazo, un señor de respeto. Además, la mamá ni siquiera ve redes sociales, vive tranquila en su quinta, no le falta nada”, dijo Ivan Fematt.