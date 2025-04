José Manuel Figueroa confiesa si ayudó a Imelda Tuñon y reacciona ante la posible falsificación del testamento de Julian

Tras la fuerte disputa legal que protagonizan Maribel Guardia e Imelda Tuñon por la custodia del pequeño José Julián, trascendió la información de que José Manuel Figueroa podría estar ayudando a la viuda de Julián, sin embargo, el abogado de Tuñon ya negó esta información.

Fue en marzo de este año que un reportero del programa Hoy reveló que presuntamente José Manuel Figueroa ayudaba a Imelda y ahora es justamente el hijo mayor de Joan Sebastián quien habló respecto y la postura que tiene sobre esta disputa por su sobrino.

¿José Manuel Figueroa ayudó a Imelda Tuñón?

Durante su llegada al aeropuerto de la CDMX, José Manuel Figueroa pudo platicar brevemente con la prensa de nuestro país sobre la polémica pelea legal que enfrenta Maribel Guardia e Imelda Tuñón y como era de esperarse lo cuestionaron sobre si es verdad que le da su apoyo a Imelda.

Pese a lo anterior, José Manuel Figueroa no habló abiertamente sobre si apoya o no a la viuda de su medio hermano, sin embargo, asegura que todo lo que está sucediendo alrededor de las afectadas es algo que condena pues no es lo que hubiera querido su famoso padre, ya que asegura que solo se están haciendo publicidad a costa del dolor de Maribel e Imelda.

“Es una traición a la ideología de mi padre de cómo pensaba de como veía la vida, el utilizar las cámaras para hacerte publicidad, ante una situación tan dolorosa y tan sufrida, entonces, condenó rotundamente a cualquier hermana, tía,sobrina, prima, que utilice los medios de comunicación para hacerse publicidad en este momento, del sufrimiento de dos personas que sé que se quieren mucho, hablando de Maribel y de Imelda, entonces, es deseo lo mejor, que se solucione rápido, les mando un beso a las dos y al niño también”, dijo José Manuel Figueroa

José Manuel habla de Marco Chacón y lo defiende

Además del supuesto apoyo que brinda a Imelda, también se ha mencionado muchas veces en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de Marco Chacón sobre la herencia del fallecido Julián Figueroa, sin embargo el hijo mayor del “poeta del pueblo” asegura todo lo contrario y defiende al esposo de Maribel Guardia.

“Marco es una persona que siempre busco por el bien de Julián, sé que Maribel también y sé que Imelda también”, dijo José Manuel

Finalmente al cuestionarlo sobre un supuesto maltrato de Chacón a Julián Figueroa, José Manuel evidentemente molesto aseguró que eso son solo inventos, pues muchas veces la prensa ha dicho cosas de él que no son ciertas, luego de esto, el cantante subió a su carro y se fue.