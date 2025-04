Yuridia revela que su papá sí la acompañará en su concierto de la Plaza de Toros México, tras sufrir un ataque cerebral

El sábado 5 de abril la música regional mexicana vivirá un momento histórico, al ser Yuridia la primera mujer interpreté de este género que se presentará en la Plaza de Toros México con un recinto lleno en su totalidad, pues la artista logró vender todas las entradas para su gran concierto.

Serán más de 42 mil personas las que se reúnan a disfrutar el espectáculo que Yuridia tiene preparado para ellos, un momento que marca el antes y el después de su carrera y en el que no podía faltar la presencia de Genaro Gaxiola, su padre y la persona que ha estado con ella desde que empezó su vida artística.

En redes sociales dio a conocer que acudió a la Plaza de Toros México para revisar que todo estuviera en orden y conocer el estado de las instalaciones para que su papá Genaro Gaxiola, quien actualmente está en una silla de ruedas después de sufrir un ataque cerebral, no le sea complicado disfrutar del evento.

Hay que recordar que fue hace unos días cuando Yuridia en sus redes sociales mencionó que acababa de llegar a México después de una gira exitosa en Estados Unidos, y que se encontró con la noticia de que su padre había sufrido un ataque cerebral que lastimó su movilidad para caminar y su habla, por lo que todavía estaba la incógnita si lo acompañará a la gran noche en la Plaza de Toros o no.

En una transmisión en vivo que Yuridia hizo en su página oficial en TikTok reveló que se encontraba en la Plaza de Toros México y estaba revisando cómo sería el traslado de su padre Genaro Gaxiola hasta el recinto, por lo que mencionó que él estará con ella durante ese momento tan relevante en su carrera.

Fue durante el mes de febrero de 2025 el mes en el que Yuridia dio a conocer que está nuevamente embarazada y a la espera de su tercer bebé y el segundo al lado de su esposo Matías Aranda, aunque no han revelado la fecha exacta de su nacimiento se espera que sea para mediados del año o finales.

“Essss netaaaa!??? Esta música le abrió las puertas a un mundo nuevo para mí y les agradezco a todos los que me han apoyado en este nuevo camino. La música que más amo es la mexicana!! guaaaau! Queee loccooooooooo!!!! Recen para que el NOWITA no me aplaste tanto y me deje cantar. Bueno acá andamos dándolo todo, no cabemos de la emoción”, finalizó su mensaje Yuridia.