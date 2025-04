Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Yuri: "Es una mujer muy agresiva"

Una intensa controversia se desató luego de que la famosa cantante mexicana Yuri asistiera al programa de espectáculos "Sale el Sol" en ausencia del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, una de las caras principales de la producción, lo que desató rumores de que la enemistad que comenzó entre ellos hace cuatro años aún seguía latente.

Y es que según declaraciones hechas por "el Villano de los espectáculos", Álex Kaffie, en "Sin Lisonja", habría sido la misma intérprete de "Ya no vives en mi", quien habría solicitado que el conductor no estuviera presente durante su aparición en el set.

Por su parte, fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien a través de un video compartido en su canal de YouTube abordó la situación, señalando que su pleito con la artista habría comenzado en el 2020 luego de que diera a conocer que la cantante tenía covid, algo que no le habría sentado nada bien a la intérprete, quien a través de un video se lanzó contra el conductor tachándolo de ser un mentiroso.

Posteriormente, el periodista se lanzó en contra de Yuri al señalar que tenía una “boca muy floja”, además de expresar abiertamente que no tenía ningún tipo de interés en entrevistarla, asegurando que no tenía nada que ofrecer, además de que la acusó de ser una persona muy agresiva.

"Anoche recordé cuando le ha roto la madre a la comunidad, y a la virgen de Guadalupe, tiene la boquita muy floja Yuri. Que quede absolutamente claro, no tengo ningún interés en entrevistar a Yuri, no tiene nada que aportar, Se ha venido manejando lo de su adicción al sexo, el papiloma humano, y no tiene más. No saca nuevos éxitos, no pasa nada. La respeto como cantante, pero es una mujer muy agresiva”, declaró.