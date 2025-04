Dan banderazo al operativo Semana Santa Segura

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el banderazo de salida del operativo Semana Santa Segura 2025, que tiene el objetivo de garantizar la seguridad a los capitalinos y turistas en este periodo vacacional. “Hago un llamado a todas las fuerzas de seguridad y justicia de la CDMX para que la población pueda descansar en armonía y con seguridad”, dijo durante el arranque llevado a cabo en la caseta de cobro en la autopista México- Cuernavaca.

Brugada Molina detalló que del viernes 11 al domingo 27 de abril, se tendrá la participación de 14 mil 313 elementos de seguridad, con el apoyo de más de mil vehículos, 40 motocicletas, cinco grúas, 22 ambulancias, 16 moto ambulancias y un helicóptero de la unidad Cóndores. “Es importante recordar que la seguridad no se detiene ni un minuto, en esta ciudad no podemos estar relajados”, añadió y reconoció el esfuerzo de la policía capitalina “que no deja un instante de cumplir con su función”.

Foto: SSC CDMX

La jefa de Gobierno estimó que la capital del país recibirá a 618 mil turistas, es por ello que se reforzará la vigilancia en las 183 estaciones del metro, así como en puntos de mayor concurrencia, corredores turísticos, plazas, parques y centrales de autobús. “Quiero decir a los capitalinos y a los turistas que vendrán a la Ciudad de México que estamos trabajando intensamente para que ellos puedan disfrutar con seguridad este periodo, porque sabemos que la seguridad no se detiene”, señaló.



El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho instruyó a la policía a reforzar su presencia en zonas comerciales, sucursales bancarias, cajeros automáticos, transporte público y estacionamientos, “con el firme objetivo de inhibir cualquier conducta delictiva y brindar atención inmediata ante cualquier emergencia”. Agregó que, “toda la Policía de la Ciudad de México, se les consigna a actuar con profesionalismo y compromiso… Nuestro objetivo común es responder eficazmente a la demanda ciudadana de seguridad y movilidad, sin bajar la guardia en ningún momento”.

Dentro del operativo participa también la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), con la instalación de ministerios públicos móviles, los días jueves, viernes y sábado santos; principalmente en zonas de mayor afluencia, como el Viacrucis de Iztapalapa, las Judeas en la alcaldía Gustavo A. Madero y el balneario de San Juan de Aragón. “La justicia debe estar presente en cada rincón de la ciudad… que las y los habitantes de la Ciudad de México y quienes visitaran puedan disfrutar la Semana Santa en un ambiente de confianza y seguridad”, agregó la fiscal Berha Alcalde Luján.

En este operativo también participan fuerzas federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, esta última desplegará 42 mil 400 agentes que apoyarán la seguridad en la capital, así como en más de 50 mil kilómetros de la red nacional carretera.