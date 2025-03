La canción de Conjunto Primavera que escribió Juan Gabriel y que les brindó éxito mundial

"Una Vez Más" es una canción que forma parte del repertorio de Conjunto Primavera, la agrupación originaria de Ojinaga, Chihuahua, es quien interpreta la pieza de la composición de Juan Gabriel, el famoso cantautor reconocido como el "Divo de Juárez” y que es dueño de éxitos musicales en su voz y en la de varios artistas.

La canción escrita por Juan Gabriel fue lanzada por Conjunto Primavera en 2002 como parte del disco “Perdóname mi amor”, rápidamente el sencillo se colocó en el gusto de la gente y al saber que su autor era nada más y nada menos que el “Divo de Juárez”, entendieron que la fusión de los artistas la convirtió en un himno al desamor.

Conjunto Primavera desde hace más de 57 años se han popularizado en el gusto de la gente, su música y sobre todo el talento de sus integrantes hacen que además de “Una vez más”, el público apoye otras canciones como “Necesito decirte”, actos de un tonto” y “Ave cautiva”, por mencionar algunas.

La agrupación de Chihuahua puede presumir de una canción exitosa que está en su repertorio y que fue escrita por el mismo Juan Gabriel el “Divo de Juárez”, se trata de “Una vez más” y que habla de una persona que no puede olvidar a su ser amada y que desea verlo otra vez.

Con solo verte una vez más

Yo me conformaría

Con solo verter una vez más

Yo te daría mi vida

Es tanto el tiempo que vivir sin ti

Que ya no puedo más

Yo sé que tienes toda la razón

Y que la culpa es mía

Pero aunque no quieras tú

Mis besos llevarás en ti

Y muchas cosas más

En mi tan solo queda la ilusión

De volverte a mirar amor

Tan solo una vez más

Yo no he podido

Olvidar tus besos

Ni tu linda cara

Ni tus caricias

Que me acostumbraron a vivir contigo

A soñar despertó

Y a besar dormido

Y ahora me conformo

Y ahora me conformo

Con volverte a ver

Yo no he podido

Olvidar tus besos

Ni tu linda cara

Ni tus caricias

Que me acostumbraron a vivir contigo

Y a soñar despertó

Y a besar dormido

Y ahora me conformo

Y ahora me conformo

Con volverte a ver

Con solo verte una vez más

Yo te daría mi vida