Conoce a Nick Frost, el actor británico que interpretará a Hagrid en la nueva serie de “Harry Potter”

Cada vez revelan más detalles sobre la nueva serie de HBO "Harry Potter", pues recientemente se confirmó que el actor británico Nick Frost será quien dé vida al semi gigante y mago Rubeus Hagrid, quien es uno de los personajes más queridos de la saga mágica por ser amigo del "Trio de Oro" y el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts.

De acuerdo con Deadline, el actor y comediante Nick Frost, quien ha trabajado en películas como "Shaun of the Dead", "Paul" y "Hot Fuzz", será el querido profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas. Aunque no han dado muchos detalles al respecto, parece que se encuentra muy emocionado, ya que en redes sociales dejó un mensaje.

"¡Qué día tan encantador! Está sucediendo, está sucediendo de verdad. Mantén la calma", escribió en un post de Instagram, donde decenas de seguidores de la saga no dudaron en comentar emocionados por su participación en la nueva serie de "Harry Potter", la cual podría estrenarse en 2026.

Nick Frost será en nuevo Hagrid, según medios británicos. (Créditos: Facebook / Nick Frost)

¿Quién es Nick Frost, el actor que interpretará a Hagrid?

A sus 57 años Nick Frost ha trabajado como actor, comediante y guionista. Nacido en 28 de marzo de 1972 en Londres, Inglaterra, se ha dado a conocer por participar en más de 15 películas y alrededor de 9 programas de televisión. Aunque sus trabajos más conocidos fueron en cintas como "Shaun of the Dead", "Paul" y "Hot Fuzz", también ha participado en producciones como "The Huntsman: Winter's War" o "How to Train Your Dragon".

Sin embargo, "Harry Potter" será la primera serie en la que Nick Frost participe, lo que significa un enorme reto. A pesar de esto, se ha mostrado entusiasmado de poder trabajar en una producción tan grande como esta, la cual planea durar más de 10 años en filmarse.

Nick Frost tiene 57 años.(Créditos: Facebook / Nick Frost)

¿Quién es Rubeus Hagrid?

Rubeus Hagrid es un personaje de la serie de libros "Harry Potter" de la escritora J.K. Rowling. Se trata de un semi gigante que se encarga de cuidar el Bosque Prohibido de Hogwarts y trabaja como profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas. A pesar de su apariencia ruda, con su gran tamaño y barba larga, es famoso por su ternura y lealtad.

Es conocido por ser uno de los mejores amigos de Harry Potter, a quien conoce desde que era un bebé, ya que fue quien lo llevó a la escuela de magia por primera vez. A su vez, es cercano a Hermione Granger y Ronald Wesley, a quienes trata con cariño y amabilidad.