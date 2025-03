De brillar en Harry Potter a abrirse una cuenta de OnlyFans a los 37 años para pagar deudas

La industria del entretenimiento, implacable y competitiva, puede catapultar a los actores a la cima para luego dejarlos caer en el olvido.La falta de oportunidades laborales, la pérdida de reconocimiento público y la dificultad para adaptarse a una vida fuera de los reflectores puede repercutir en la cuenta bancaria y también en la autoestima. En ese sentido, una actriz que brilló en la saga de Harry Potter,decidió un cambio rotundo en su vida.

A través de las redes sociales, la actriz Jessie Cave, reconocida por su papel como Lavender Brown, personaje que apareció en 3 de las 8 películas de la saga de Harry Potter, anunció que se unió a la plataforma OnlyFans. Ello se debe a problemas económicos que debe afrontar esta artista. La joven de 37 años explicó que su contenido estará centrado en videos "sensuales" dedicados al fetichismo del cabello.

Jessie Cave anunció su cuenta en OnlyFans para pagar deudas y afrontar la remodelación de su hogar. Fuente: Pinterest

Contenido de la cuenta de Jessie Cave en OnlyFans

Jessie Cave, una de las actrices de Harry Potter reveló que su cuenta en OnlyFans (onlyfans.com/jessiecave) ofrecerá a los suscriptores "la mejor calidad de sonidos capilares" y contenido que, según sus palabras, será "muy sensual". Sin embargo, dejó en claro que no compartirá material de índole sexual, sino que se enfocará en un nicho específico de la plataforma relacionado con el fetichismo capilar.

En su podcast Before We Break Up Again, que conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave profundizó en su decisión y explicó que este proyecto en OnlyFans tendrá una duración de un año y su principal objetivo es recaudar fondos para hacer su casa “más segura”, incluyendo la colocación de un nuevo papel tapiz y la renovación del techo, entre otras refacciones. También, la actriz resaltó que su propósito es “ empoderarme”. ”Responder a los que me juzgaron en el pasado y mostrarles que no soy tan dulce. Dedicarle tiempo a algo en lo que no había invertido antes: amor propio”.

Jessie Cave destacó que esta etapa de su vida representa un desafío tanto económico como emocional en su vida.Después de su paso por la saga de Harry Potter, la actriz enfrentó dificultades para encontrar papeles relevantes, sobre todo por su cambio físico. En varias ocasiones, la actriz mencionó que la industria la dejó de lado debido a estos cambios.