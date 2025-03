J. K. Rowling lanza indirecta contra los protagonistas de "Harry Potter" y asegura que "arruinan" las películas

La escritora, guionista y productora británica Joanne Rowling, conocida como J. K. Rowling, nuevamente se encuentra involucrada en una polémica, pues a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, escribió que existen tres actores capaces de "arruinar" cualquier película haciendo referencia a los protagonistas de las cintas "Harry Potter".

Aunque J. K. Rowling no detalló nombres, los seguidores de la saga mágica se mostraron muy molestos y decepcionados al leer su comentario, pues inmediatamente pensaron en Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes interpretaron los personajes principales de las películas.

De hecho, algunos Potterheads se lanzaron contra la escritora de "Harry Potter", pues aseguran que Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no arruinaron las películas como ella menciona. Incluso, acusaron a Rowling de sentir "rencor" contra los actores por tener una opinión diferente a la de ella.

J. K. Rowling es la creadora de Harry Potter. (Créditos: Facebook / Harry Potter)

¿J. K. Rowling se lanza contra protagonistas de "Harry Potter"?

Luego de que un usuario de X preguntó: "¿Qué actor o actriz te arruina instantáneamente una película?", J. K. Rowling respondió: "Tres conjeturas. Lo siento, pero eso fue irresistible". Ante dicha respuesta, los seguidores de la saga no dudaron en defender a quienes dieron vida a Harry, Hermione y Ron en las cintas.

"Arruinaron las películas para ti, pero tú arruinaste todo lo demás para todos. Al menos para aquellos que tienen corazones que laten", "No me arruinaron las películas. De hecho, formaban el elenco perfecto, al igual que la mayoría de los actores y actrices que trabajaban allí" y "No estoy de acuerdo contigo. No necesitan tener la misma opinión que tú. Lo mismo para ti, que no tienes la misma opinión que los demás", fueron algunas de las reacciones.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint dieron vida a los protagonistas de las películas de Harry Potter. (Créditos: Facebook / Harry Potter)

¿Por qué J. K. Rowling dice eso de Daniel, Emma y Rupert?

La escritora J. K. Rowling ha sido acusada de transfobia tras decir en un comentario que antes existía una palabra para referiste a las "personas que menstrúan" (mujeres), pero debido a las personas trans esto ha cambiado. Además, ha sido señalada por usar pronombres como "él" en chicas trans, con quienes debería usar "ella".

Sin embargo, la creadora de "Harry Potter" se ha defendido de dichas acusaciones y afirma que ella no es una persona transfóbica, pero menciona que no está de acuerdo con algunas conjeturas de los colectivos trans ya que piensa que ponen el riesgo los avances de las mujeres.