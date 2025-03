Cuauhtémoc Blanco acude a Fiscalía de Morelos voluntariamente

El diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuauhtémoc Blanco, acudió a la Fiscalía General del Estado de Morelos a comparecer de manera voluntaria ante el Ministerio Público, en medio de los señalamientos del presunto delito de violación, en grado de tentativa, que interpuso su media hermana, Nidia Fabiola, por las que incluso se interpuso una moción de desafuero que fue desestimada en la Cámara de Diputados.

Blanco llegó acompañado de su equipo jurídico a las 09:00 horas a las instalaciones de la Fiscalía. El exfutbolista acudió a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales para conocer de la carpeta de investigación que se abrió, por la denuncia de una de sus familiares. Se prevé que al término de conocer la denuncia, Blanco haga un pronunciamiento.



Luego de que desestimó la moción, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió esta mañana al diputado federal Cuauhtémoc Blanco que rinda su declaración ante la Fiscalía de Morelos. En la Mañanera de este 27 de marzo, la mandataria enfatizó que continúa la investigación, pese a que la Cámara de Diputados decidió no retirarle el fuero al exfutbolista.

Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos



“Es muy importante que sepa que la decisión es la Cámara de Diputados, que sepa la gente que eso no quiere decir que no sigue la investigación. Sería muy bueno que, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar y que diera su declaración. “Ahora hay un nuevo Fiscal en la Fiscalía de Morelos, es muy importante que siga la investigación y que él declare, nosotros no vamos a proteger a nadie, eso tiene que quedar clarísimo, pero tiene que demostrarse que en efecto hay un delito, ¿quién lo define?, la Fiscalía, tiene que seguir la investigación, la investigación no se cierra”, aseguró desde Palacio Nacional.



La titular del Ejecutivo federal remarcó que no protege a nadie, sino sólo lo hace con el pueblo y su familia. “Esta idea de que la Presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie, yo protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y es mi familia”, agregó.

¿De qué se acusa a Cuauhtémoc Blanco?

El martes 25 de marzo de 2025, la mayoría del pleno de la Cámara de Diputados, desechó la moción de desafuero en contra del exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista e ídolo de la afición de las Águilas del América.

La discusión estuvo conformada por la presencia de 461 diputados federales. En el recuento de votos hubo 291 a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. El exgobernador de Morelos fue denunciado por Nidia Fabiola, su media hermana, por violación en grado de tentativa. La denunciante asegura que seguirá con su proceso, aunque el político cuenta con fuero por ser legislador.

Con información de Guadalupe Flores