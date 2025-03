Bajista de Molotov revela que su padre murió tras sufrir maltratos y negligencia en un asilo

Durante una reciente entrevista para el programa de espectáculos "Ventaneando", Paco Ayala, bajista de la banda mexicana de rock Molotov, rompió el silenció y relató las condiciones inhumanas en las que su padre Francisco Ayala Roldán pasó sus últimos meses antes de morir en el 2022 luego de sufrir maltratos y negligencia en un asilo ubicado al sur de la Ciudad de México, mismo en donde actualmente reside el papá de Federica y Apio Quijano, miembros de la agrupación Kabah.

Según explicó, el asilo en donde su padre vivió durante un año resultó estar llenó de engaños, pues no era lo que se le había prometido en un inició debido a que las instalaciones eran diferentes, el personal no tenía la capacitación necesaria e incluso tenía que dar aviso cuando quería hacer una visita para que les diera tiempo de acomodar todo con la intención de que se percibiera que todo estaba en orden.

"Se venden como un asilo, como un lugar donde resguardan la salud de la gente de la tercera edad, caes en la trampa, las instalaciones parecen ser una cosa que no lo son. Hay muy poco personal y no está bien capacitado. Tienes que avisar que vas a visitar a tu familiar. Hacen todo tipo de artimañas para que parezca que todo está bien", declaró.

Paco Ayala denuncia negligencia y maltratos en el asilo en donde vivió su padre

Agregó que las personas de la tercera edad vivían en condiciones deplorables en las que constantemente no se les proporcionaban alimentos para cenar, esto a pesar de que a los familiares se les pedía dar insumos de manera recurrente, por lo que cada vez tenía que pagar más dinero.

“No es un lugar que esté al corriente en la sanidad. Los alimentos de repente no hay, entonces, pues cenan lo que haya. Te piden una cierta cantidad de cosas de higiene, tienes que proveerlas como familiar y muchas veces se acaban a mitad de tiempo. Obviamente no tienen la cantidad necesaria para abastecerlo, van agarrando de tu familiar, tienes que ir cada vez pagando mucho más dinero", señaló.

Asimismo, reveló que fue gracias a un enfermero que trabajaba en el lugar, que pudo enterarse de la dura situación en la que estaba viviendo su padre quien ya se encontraba muy grave, por lo que aunque lo llevó a urgencias de inmediato ya no se pudo hacer nada al respecto para salvarle la vida.

"Un enfermero nos avisó que mi papá estaba muy grave, una persona que trabaja ahí, que después fue despedida por habernos compartido esta información. Fue necesario llevarlo de urgencia a un hospital. Ya fue irremediable el daño, ya no pudo avanzar ni recuperarse", explicó.

¿Por que Paco Ayala no demandó al asilo?

Finalmente Paco Ayala reveló que no tomó acciones legales en contra de la institución debido a que no contaban con información suficiente para llevar a cabo una demanda pues los datos del lugar eran muy ambiguos ya que tenía un formato de asilo más sin embargo no se vendía como tal, siendo una forma de evadir sus responsabilidades legales.