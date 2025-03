Grupo Frontera entrega despensas a damnificados por inundaciones en Reynosa | VIDEO

Una fuerte racha de inundaciones ha azotado en los últimos días a Reynosa, Tamaulipas ocasionando que cientos de personas quedarán damnificadas, mientras que otras fueron trasladadas a albergues. Ante la situación, Grupo Frontera se solidarizó con los afectados y acudió hasta la zona de desastre para entregar apoyos, algo que ha sido aplaudido en redes sociales.

Al parecer, la agrupación quiere dejar atrás la polémica en la que estuvieron envueltos por su supuesta apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y para demostrar su amor por México, quisieron tener un empático gesto con los tamaulipecos que perdieron su hogar o sus pertenencias.

Y es que, el público latino se sintió ofendido después de que se difundiera un video en el que supuestamente apoyaban la iniciativa "Latinos con Trump" acción que se interpretó como fidelidad a Trump, algo que desagradó especialmente al público mexicano debido a los problemas migratorios que enfrenta Estados Unidos y nuestro país.

Ante la controversia, Grupo Frontera no tardó en responder rotundamente que la agrupación no apoyaba a Trump, y lanzaron un contundente mensaje: “Nosotros somos migrantes, nuestros papás son migrantes y así, derechito se lo decimos, nosotros no apoyamos a ningún partido político que esté en contra de los migrantes”, explicaron.

La agrupación quisieron tener un empático gesto con los tamaulipecos que perdieron su hogar o sus pertenencias | Foto: TikTok @reynotruck

Grupo Frontera dona apoyos en Reynosa tras inundaciones

La banda originaria de Estados Unidos pero con raíces mexicanas no dudó ni un segundo en empaparse sus botas para entregar víveres a los damnificados en Reynosa. Todos los integrantes de la agrupación se dirigieron hasta la región junto con su equipo y con apoyo de la Iglesia Alianza Cristiana para entregar víveres.

Fue durante el día del domingo 31 de maro cuando Grupo Frontera sorprendió a las personas que se encontraban limpiando y tratando de salvar todavía algunas de sus pertenencias tras las inundaciones cuando la banda llegó con una camioneta cargada de despensas y artículos ed higiene personal para los afectados.

Internautas aplauden apoyo de Grupo Frontera en Tamaulipas

El video del momento en el que llega la agrupación a una localidad que está inundada ya se ha hecho viral en redes sociales y los comentarios por parte de ttiktokers no se han hecho esperar. Usuarios aplaudieron la noble y generosa acción de Grupo Frontera en preocuparse por los damnificados, incluso hay quien ha mencionado que dieron más que lo que los gobiernos locales los han apoyado.