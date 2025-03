Nodal y Ángela Aguilar suben VIDEO con filtro de la cara del cantante; en TikTok aseguran que se "burlan" del hate

¿Contestó con guante blanco? Christian Nodal acaba de compartir un nuevo video en TikTok que está haciendo demasiado ruido en redes sociales, pues para la ocasión el cantante usó un filtro de su cara que lleva meses siendo viral en la plataforma por quienes recrean con humor las canciones del mariacheño e incluso por "haters" que se lanzan en críticas sobre su polémica vida amorosa.

La tarde del domingo, Nodal compartió un video para seguir promocionando su canción El Amigo, un lanzamiento que se vio opacado por el estreno de Con Otra, canción de su ex, Cazzu. En el clip se escucha su más reciente lanzamiento mientras él se enfoca en modo selfie para cantar y ya con el filtro activado; al cabo de unos segundos Christian cambia el enfoque hacia su cuñado, Leonardo Aguilar y más tarde a Ángela Aguilar, además del conductor del vehículo.

De esta manera los tres cantantes demostraron los viajes tan divertidos que tienen, además que también les sirvió como respuesta ante los rumores que han circulado en las últimas semanas. Y es que desde hace un tiempo se comenta que los problemas entre los esposos ya habían empezado y que no pasan su mejor momento, sin embargo, todo esto quedó en el olvido tras ver a Ángela y Nodal derramando miel en los Premios Billboard Women in Music 2025.

Ahora, con esta nueva publicación en TikTok, los fans y detractores de la pareja aseguran que ambos se están burlando del hate y mentiras que reciben por su matrimonio, pues usar este filtro habría sido la respuesta de los cantantes a las críticas que reciben. Recordemos que el filtro con la cara de Nodal es viral en la plataforma de videos y que una reconocida influencer de nombre Patricia Castillo ha viralizado con videos en los que "actúa" como el cantante.

Los cantantes se pusieron el filtro de la cara de Nodal. (Foto: TikTok @nodal)

Nodal usa el filtro de su cara y estalla TikTok: "Ya se acabó el meme"

Christian Nodal apareció en TikTok con un video donde se le ve a él, a su esposa Ángela Aguilar y a Leonardo Aguilar cantando El Amigo, pero todos usan el filtro con la cara del intérprete de regional mexicano, por lo que la grabación rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde ya dividieron opiniones.

Como te contábamos, en redes se comenta que esta fue la resta de la pareja para los haters y hacerles saber que sí ven el contenido que se hace sobre ellos, ya sea en tono de crítica o con humor; sin embargo, otros más también aseguraron que luego que los cantantes se sumaron al trend, "se acabó el meme". En la sección de comentarios de la publicación del cantante se leen mensajes como:

"Eso significa que sí ve los videos jaja", "ya se acabó el meme, ahora lo que sigue, next", "la pelonshita ya no quiso ser pelonshita", "veo este filtro y ya pienso que es la cuenta de Patricia jaja", "cuando el meme se une al trend, deja de ser un meme", "yo sólo sé que se están burlando de todos los aquí presentes", "pensé que era una parodia de las que hace la chica que imita a Nodal" y "la mejor forma de terminar con el hate, burlarte de ti mismo para que no les quede qué decir".

Nodal se burla de ser nombrado el "Golfo de México"

Esta no es la primera vez que los fans de Nodal le aplauden por tomarse con mucho humor el hate que recibe en redes sociales, mismo que inició tras su matrimonio con Ángela Aguilar. A principios de marzo, el cantante ofreció una gira con distintos medios de comunicación en la que habló de sus conciertos y algunos detalles de su vida privada, pero uno de los momentos más memorables fue cuando se autonombró el "Golfo de México".

Durante una entrevista con La Ke-Buena, el cantante respondió a porqué ya no usa su nombre de Christian y únicamente se promociona por su apellido, es decir, Nodal. Allí explicó que esto fue una decisión del público que lo comenzó a nombrar sólo por su apellido y con una risa burlona, aseguró que actualmente ya es el "Golfo de México".