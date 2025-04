Gomita enfrenta una nueva polémica a tan sólo unos meses de su participación en "La Casa de los Famosos México", pues a través de redes sociales compartió una fotografía con la que anuncia la reconciliación con su papá, Alfredo Ordaz. Esto sucede a un año de que la influencer presentara una demanda contra su padre por pregunta violencia intrafamiliar debido a que la habría agredido físicamente tanto a ella como a su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Areceli Ordaz publicó una fotografía en la que se le ve junto a su papá en un restaurante de mariscos abrazándose. La creadora de contenido acompañó la postal de un mensaje con el que deja claro que ha dejado atrás todo conflicto con Alfredo Ordaz luego de que éste le pidiera perdón por lo que habría ocurrido en su familia y por las declaraciones que hizo en su contra durante su paso por el reality show.

"No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero sólo les quiero decir que Dios escuchó mis oraciones para que mi papá me llamara, me buscara, y sólo escuchar un perdón de corazón. No saben lo feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón después de tanto sufrimiento", se lee en el mensaje de Gomita.

Gomita se reconcilia con su papá tras denunciarlo por presunta violencia intrafamiliar. Foto: IG @gomitaoficial123

¿Por qué denunció Gomita a su papá?

En marzo del año pasado Araceli Ordaz presentó en la Ciudad de México una denuncia contra su papá por presunta violencia intrafamiliar, esto luego del proceso que había iniciad en Hidalgo, donde, aseguró, su papá había sido sentenciado a cinco años de prisión pero continuaba en libertad debido a que se habría amparado en varias ocaciones.

En más de una ocasión Gomita señaló que las agresiones de su papá habrían comenzado cuando descubrió que golpeaba a su mamá, Elizabeth Campos, e intentó defenderla. En entrevista con Silvia Olmedo, Ordaz dijo temer por su vida debido a que su papá continuaba en libertad pese a la denuncia y podría habérselo encontrado.

Papá de Gomita desmiente a la influencer

Por otra parte, Alfredo Ordaz no dudó en defenderse asegurando que todo se trataba de una mentira por parte de Gomita y que no existía un proceso legal en su contra, motivo por el que no estaría en prisión. A estas declaraciones se suman las que hizo durante la participación de su hija en "La Casa de los Famosos México" desmintiendo lo que dijo sobre tener una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y revelando el grado de estudios de la influencer.