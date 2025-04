Daniela Spanic denuncia a su exesposo por violencia y asegura que contrató a alguien para espiarla

En los últimos días, la actriz Daniela Spanic causó preocupación entre sus seguidores debido a las impactantes declaraciones en donde asegura que su exesposo, Ademar "N", la ha amenazado y acosado en varias ocasiones. Según las palabras de la famosa, el temor por su vida aumentó considerablemente ya que el hombre la estaría espiando y enviando personas para seguirla a todas partes.

Fue así como en un encuentro con la prensa, la actriz detalló cómo su expareja ha incurrido en una serie de comportamientos que considera como una violación de sus derechos, por lo que Spanic acudió al Juzgado de lo Familiar en la Ciudad de México para interponer una denuncia formal contra Ademar "N", quien, según la actriz, no ha cumplido con los términos de un acuerdo postdivorcio que habían establecido.

La alarmante situación fue descrita por Spanic como una forma de hostigamiento continuo que afecta profundamente su bienestar emocional y su seguridad personal. Sin embargo, esta denuncia se produce en un contexto más amplio que involucra a su hermana, la también actriz Gaby Spanic, quien reveló públicamente que en los últimos meses ha sido víctima de acoso.

Fue desde el 2022 que Daniela Spanic denunció públicamente que su exmarido había ejercido violencia psicológica en su contra. De acuerdo con sus declaraciones, Ademar "N" habría manipulado situaciones para generar un ambiente de control y abuso emocional. A lo largo de los meses, la situación no solo empeoró, sino que, según la actriz, se intensificó con el envío de personas para seguirla y vigilar sus movimientos.

He tenido persecución. Ayer, saliendo del gimnasio y todo eso. He tenido persecución de parte de un coche gris y todo eso. Yo le dije (al conductor) "¿Quién es usted? Me está persiguiendo ¿De parte de quién me está persiguiendo?". Él me dijo el nombre, que es de Ademar y se fue, dijo a los medios