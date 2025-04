Romina Marcos defiende a su mamá, Niurka, de los ataques en “La Casa de los Famosos All-Stars”

"La Casa de los Famosos All-Stars" continúa con la polémica que tanto ha caracterizado a otras temporadas debido a los constantes enfrentamientos entre sus participantes, esta vez fue Niurka Marcos quien ha dado de qué hablar tras descubrir que existía una conspiración en su contra. Tras pedir a la producción que sea eliminada, su hija Romina no dudó en salir en defensa de la vedette y respondió a las críticas que existen en contra de su famosa mamá.

Aunque la llamada "Mujer escándalo" se perfila para muchos como una de la favorita para llegar a la final de "La Casa de los Famosos All-Stars", todo parece indicar que su experiencia estaría por terminar en medio de una fuerte controversia por enfrentamientos con otros participantes. Además, en redes sociales la vedette se convirtió en blanco de críticas, motivo por el que su hija, Romina Marcos, salió en su defensa con un contundente mensaje.

A través de su cuenta de TikTok, Romina Marcos compartió un video en el que arremete contra algunos participantes del reality show, pero se dirige a Dania Méndez tras haberla mencionado tanto a ella como a su cuñada, Lesslie Gallardo, "lamentando" que tengan que convivir con Niurka Marcos. Ante esto, la también cantante se mostró molesta puntualizando en lo mucho que le afecta ver a su mamá sufriendo en el programa por los constantes ataques.

“No había opinado nada porque en mi familia no nos gusta meternos en guerras ajenas y porque sé que ‘La Casa de los Famosos’ es un juego, entonces, acá afuera es la vida real y es otra realidad (…) Ya estoy hasta la mad** también, como mi mamá, la veo y me duele verla así, siento que ella piensa que aquí afuera el público también está siendo manipulado y ya le mandé un carrito, espero que también lo pueda escuchar”, dijo Romina Marcos.

Tras el enfrentamiento en el que recibió ataques de participantes como Dania Méndez y Paty Navidad, Niurka Marcos estalló y exigió entre lágrimas su salida de "La Casa de los Famosos All-Stars". Ante esto, la vedette cubana fue captada haciendo sus maletas para la gala en la que reiterará sus deseos por abandonar la competencia, algo por lo que intervinieron sus compañeros Rey, Caramelo y Lupillo Rivera para convencerla de lo contrario, algo que también quiere Romina Marcos.

“Está haciendo maleta y sabemos que cuando mi mamá cuando toma una decisión la toma. A mí obviamente me gustaría que no se saliera porque le está yendo muy bien aquí afuera (…) Me da más coraje porque obviamente se nota que Tierra y Fuego sienten que tienen el poder y siguen criticando a mi mamá y no se sacan a mi mamá de la maldita boca… Necesitaba sacarlo también (…) Yo quiero lo mejor para mi mamá, si ella decide salirse está bien aquí la estaremos esperando”, dijo Romina Marcos.