Ana Martín revela que no tuvo trabajo por cinco años tras rechazar propuesta de un presidente

Ana Martín estuvo como invitada este domingo en del canal de YouTube de Yordi Rosado, con quien mantuvo una charla en la que abrió su corazón para contar algunos aspectos muy personales de su vida. Sin embargo, hubo una declaración muy contundente y fue cuando reveló que un famoso presidente mexicano le hizo una propuesta para salir con él pero debido a que no aceptó fue vetada para trabajar en el cine por cinco años.

Pese a que está cerca de cumplir 80 años, tiene una excelente habilidad para utilizar sus redes sociales, por lo que la sutiliza para interactuar con sus seguidores, con quienes frecuentemente entable conversaciones en sus publicaciones, pero otra cosa que llama la atención es el estilo elegante y único que la caracteriza.

De acuerdo con las declaraciones de Ana Martín recordó que tuvo una racha complicada de trabajo cuando la “pusieron la lista negra” por haberle negado una cita romántica al presidente mexicano Luis Echeverría, quien gobernó México durante 1970 y hasta 1976 cuando Ana Martín tenía 24 años. La contundente decisión de decirle que no, le costó que la dejaran sin trabajo en el cine por al menos cinco años.

“Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis, suena el teléfono y me dice ‘Hola, qué tal, ¿cómo está?’ y yo: ¿quién habla?’ Él: ‘Luis Echeverría. Te invito a Los Ángeles en mi avión, ahorita, ¿te vienes conmigo?’ y le dije: ‘usted me está faltando al respeto porque no le dije en qué cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted’ y le colgué”, contó.