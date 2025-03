Así fue la aparición sorpresa de Tito Fuentes junto a Molotov en el Vive Latino, ¿cuál es su estado de salud?

El Vive Latino comenzó con grandes presentaciones y momentos que quedaran guardados en la memoria y el corazón de miles de fans. Uno de estos momentos tiene que ver con la aparición de Tito Fuentes, quien había confirmado su baja para el festival de música debido a problemas de salud y temas personales. Se tiene que recordar que se había confirmado a Jay de la Cueva como su sustituto para las presentaciones, pero todo parece indicar que el músico no se podía perder su regreso a uno de los eventos más importantes de música en la Ciudad de México.

Después de escuchar un audio en el que confirmaba que se encontraba bien, pero que se iba a someter a una cirugía en el rostro, Tito Fuentes dejaba claro que no iba a poder estar presente en el Vive Latino por un tema de salud, tenía que recuperarse de la operación. La gran sorpresa fue que previo a que comenzaran a tocar 'Noko', los fans se volvieron locos al ver que salía al escenario.

"No sé si conocen al señor Tito Fuentes", dijo uno de los integrantes de Molotov para darle paso al guitarrista de la banda. La agrupación y Jay de la Cueva se acercaron a abrazarlo y darle la bienvenida al escenario de Vive Latino. Con la alineación completa, la banda retomó las canciones después de escuchar el grito de "¡Vive Latino arriba, vamos a echar desmadre. Tito Fuentes está en la casa!".

"No puedo cantar chido, pero todo se la saben", dijo Tito fuentes antes de comenzar a tocar 'Here we kum'.