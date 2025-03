Eugenio Derbez niega haber pagado MILES de pesos por ver a Shakira: "Fue invitación directa"

Eugenio Derbez no deja de dar de qué hablar tras su reencuentro con Shakira a 15 años de haberse conocido, pues el actor asistió con su familia a uno de los conciertos que la intérprete colombiana ofreció en la Ciudad de México; si bien este especial momento inicialmente cautivó en redes gracias a que el comediante, Alessandra Rosaldo y su hija Aitana se fotografiaron e incluso abrazaron a la cantante, pronto todo se transformó en críticas.

Y es que en redes sociales se le cuestionó porqué para un concierto sí viajó hasta la capital, pero para el bautizo de su nieta no tomó la misma decisión; las críticas en contra de Eugenio Derbez crecieron todavía más cuando en el programa Ventaneando, Pati Chapoy expuso que este encuentro entre el actor, su esposa e hija mejor con Shakira no fue una invitación, sino que la estrella de No se aceptan devoluciones en realidad pagó una gran suma de dinero por este Meet & Great.

Según lo que se contó en el programa en vivo, el famoso mexicano habría gastado al menos 40 mil pesos por cada boleto, que junto al de él, Alessandra y Aitana, habría dado un total de 120 mil pesos; la experiencia al pagar esta gran cifra económica, habría sido un paquete con accesos exclusivo al camerino de la colombiana y disfrutar el concierto en la Zona VIP del Estadio GNP Seguros. Sin embargo, este fin de semana, el involucrado negó las acusaciones.

De acuerdo con lo que contó el comediante, él no pagó ni un sólo centavo en ir a esta experiencia única con Shakira, sino que la propia cantante de temas como TQG y Chantaje lo invitó personalmente a su concierto y a pasar a su camerino. Recordemos que fue en este espacio de descanso y donde la famosa se prepara antes de salir al escenario, donde estas cuatro figuras del espectáculo se abrazaron y fotografiaron.

Eugenio Derbez desmintió pagar miles de pesos por esta foto. (Foto: IG @ederbez)

Eugenio Derbez niega haber pagado más de 100 mil pesos por conocer a Shakira

Luego de su viaje a México para ver a Shakira, Eugenio Derbez regresó a Los Ángeles, California, y en el aeropuerto lo captó el programa de Siéntese quien pueda, donde se le preguntó si era verdad que pagó 120 mil pesos para que él, su esposa e hija pudieran convivir con la cantante. Ante la duda, el actor negó que haya gastado tal suma de dinero y explicó que por su cercanía con la colombiana, ella misma lo invitó a su show en CDMX.

"Ella me invitó al concierto, fue invitación directa de ella. Así que, afortunadamente no pagué", dijo recordando que son amigos desde el 2010.

En ese mismo encuentro, la estrella de Radical y CODA, demostró su apoyo a la cantante, demostrando su gusto porque ahora se encuentre facturando: "Hay que apoyar a las mujeres que facturan. Yo soy de los que creen que la mujer, el hecho de que sea independiente, es bueno tanto para el hombre, como para la mujer", dijo.

De esta manera puso fin a la polémica por supuestamente haberse gastado 120 mil pesos por tres boletos y disfrutar de una convivencia, además que volvió a demostrar que su cercanía con Shakira sí es como la presumieron hace unos días desde el Estadio GNP Seguros. Recordemos que en uno de los clips que se compartieron de este momento, fue la cantante quien le pidió al actor mexicano que se tomaran una foto.