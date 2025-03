Productor pide perdón a Yolanda Andrade por filtrar información sobre su estado de salud

Tras la intensa polémica que se desató hace unos días luego de que el productor Enrique Gou diera a conocer que supuestamente Yolanda Andrade había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, provocando la molestia de la conductora, el promotor de espectáculos salió a dar la cara y pedir disculpas públicamente por sus declaraciones.

A través de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, Enrique Gou pidió perdón abiertamente a la presentadora de "Montse & Joe" por haber caído en la indiscreción, señalando que nunca tuvo la intención de perjudicarla con sus palabras.

Asimismo, dijo haber buscado a la conductora con la intención de ponerla en contacto con un profesional que estaba dispuesto a ayudarle, asegurando que en ningún momento llegó a pensar que su diagnóstico era de carácter secreto, pues creía que era información de conocimiento público.

"Tu y yo chateamos el día 19 de febrero. Te busqué por otra situación, por una persona que te puede ayudar, yo te busqué, ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión, me lo dijiste a mi y a otra persona, entonces pensé que era algo público", señaló

Finalmente, explicó que ante los cuestionamientos de la prensa supuso que la gente ya estaba enterada de su posible diagnóstico, el cual expresó, espera que no sea cierto pese a que lo menciono en un audio, mismo que comentó, no piensa compartir con nadie.

"La prensa me preguntó directamente por tu estado de salud, yo automáticamente pensé que la gente ya sabía de ese posible diagnóstico, que en un audio dijiste que lo tenías. Espero que no sea así. No he subido este audio que tengo conmigo, ni lo pienso pasar porque soy un caballero", explicó.