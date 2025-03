Joven de Puebla huye de entrevista falsa de trabajo: "comencé a entrar en pánico"

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para facilitar la vida de las personas, sin embargo, también han sido usadas para el crimen organizado para enganchar a los jóvenes a sus filas. En esta ocasión una joven de TikTok compartió su experiencia de huir de una presunta entrevista falsa en el estado de Puebla.

La mujer acudió a una supuesta reunión de trabajo junto con otros aspirantes en un edificio abandonado del Paseo Bravo en Puebla. El trabajo se trataba de ser ayudante de papelería, sin embargo, la mujer decidió abortar la misión de aplicar para el trabajo luego de percatarse de varias señales de peligro.

Fue la misma necesidad de la joven la que la hizo acudir a la reunión, pero lo que le llamó la atención es que los sujetos que la recibieron les prohibieron a ella y los demás sacar sus celulares. Además de que el sitio de la reunión no tenía ninguna fachada de papelería.

"A mi se me hizo muy extraño que nos dijeran que no podíamos sacar el celular y ahí dije algo está muy mal acá. Nos comenzaron a decir cuánto nos iban a pagar. Según íbamos a entrar todos pero yo dije no, esto está muy mal, éramos como 7 u 8 personas y dije no podemos entrar todos. ¿Dónde está la papelería? Entonces entré en pánico", se escucha en el video