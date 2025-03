Mamá de Gala Montes dijo que aceptó la entrevista con Adrián Marcelo por necesidad económica

La entrevista de Adrián Marcelo con Crista Montes, mamá de Gala Montes, ha sido uno de los momentos más virales en las redes sociales, pues, los mismos usuarios han comentado opiniones divididas respecto a que la madre de la exparticipante de La Casa de los Famosos.

Por lo que Crista Montes decidió lanzar un comunicado en la madrugada de este 26 de marzo del 2026, donde se defendió de los ataques que ha recibido en los últimos días, ya que usuarios de las redes sociales la han atacado de manera intensa por aceptar la propuesta de dinero del comediante regiomontano.

Así, la mamá de la actriz, comenzó con la declaración, asegurando que no es una traidora, pues menciona que tuvo razones muy fuertes por las que decidió aceptar los 350 mil pesos que le ofreció Adrián Marcelo a través de las redes sociales, en uno de los tweets más virales del miembro de “Hermanos de Leche”.

En el comunicado se disculpa por los malentendidos que pudo causar su famosa entrevista con Adrián Marcelo, en un video que tiene más de 3 millones de visitas en Youtube, donde además ha conseguido más de 100 mil likes en un contenido de más de dos horas de duración, ejemplificando su éxito.

Crista Montes continúa el comunicado respondiendo a las acusaciones de los diversos usuarios de redes sociales que la llamaron víctima y traidora, mencionando que ella jamás lo hizo, además de agregar que por hacer la entrevista no se ha convertido en “satanás” o una “hiena”.

"Yo jamás me victimicé o exclamé que haya sido una madre modelo, simplemente fui una madre (como muchas) que no tuvieron la fortuna de contar con los recursos necesarios para llevar una vida más tranquila y desahogada. Sin embargo, no considero que eso me convierte en "satanás" y una "hiena", como muchos me han llamado", dijo Crista Montes.