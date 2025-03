Joanna Vega-Biestro expone las amenazas que ha recibido tras opinar sobre la entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo

Recientemente, la famosa conductora del programa de espectáculos "Sale el Sol", Joanna Vega-Biestro, rompió el silencio tras revelar que ha sido blanco de múltiples amenazas de muerte luego de haber dado su opinión sobre la polémica entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo.

El momento sucedió luego de que la periodista de farándula reaccionara en vivo a un comunicado de prensa compartido por la mamá de Gala Montes en sus redes sociales, mismo en donde la acusa como la responsable de haber difundido información fraudulenta en su contra, además de haberla ofendido a través de palabras altisonantes, a lo que negó rotundamente dichas declaraciones, asegurando que Crista Montes estaba tomando el rol de "víctima".

"Se está jugando la carta de víctima. Señora, a diferencia de usted a mí, yo nunca la he insultado, aquí nuestro trabajo aunque podrá ser incómodo para muchos es hablar de las incongruencias que hay en sus declaraciones. Condene que su hija la haya golpeado, pero también condene que usted la haya golpeado", declaró Vega-Biestro.

Sobre los comentarios en donde Crista Montes aseguró que las palabras de Joanna Vega-Biestro han tenido repercusión en su vida al grado de que ha recibido diversos ataques en su contra, la conductora explotó y procedió a leer las múltiples amenazas de muerte que según comento, comenzó a recibir a raíz de que la mamá de Gala Montes y Adrián Marcelo la mencionaran en la entrevista.

"¿Amenazas de muerte? Permítame nada más dos segundos para leerle lo que recibo a partir de que ustedes me mencionaron: 'deja de hablar porque ya te tenemos ubicada'; 'hoy te mueres, te estamos siguiendo', otros insultos que no puedo decir porque me multa Gobernación, 'pronto conocerás el dolor', 'ojalá se muera todo lo que tiene qué ver contigo', 'pobre perra ya te ganaste una fiesta'"., comentó.