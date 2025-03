Poncho De Nigris no invitó a su mamá a la fiesta de cumpleaños de su hijo: “Voy a ir y si me corren no me voy a ir”

Leticia Guajardo De Nigris dejó al descubierto que su hijo Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral no la invitaron a la fiesta de cumpleaños que le harán a su nieto Toñito y que fue la única de la familia que no recibió invitación pero amenazó con presentarse.

“Como sea voy a ir porque soy su abuela, y si me corren, no me voy a ir, porque yo soy su mamá de Poncho”, declaró Leticia Guajardo De Nigris.