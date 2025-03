Arath de la Torre le manda un mensaje a Adrián Marcelo tras entrevista con mamá de Gala Montes

Luego de que la mamá de Gala montes le diera una entrevista a Adrián Marcelo, son múltiples las personas a quienes han involucrado, pues el pleito con el conductor regiomontano no se quedó únicamente en dos personas. Ahora fue Arath de la Torre quien salió al quite.

El conflicto entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo surgió durante su participación en el reality show "La Casa de los Famosos México". La tensión entre ambos fue evidente desde los primeros días de convivencia, marcada por diferencias en sus personalidades y estrategias de juego.

Las confrontaciones verbales entre Arath y Adrián se intensificaron, llegando a un punto donde Adrián Marcelo lanzó advertencias a Arath sobre el rumbo que estaba tomando el juego. Esto generó un ambiente de hostilidad y provocó que Arath expresara su deseo de abandonar el programa, manifestando sentirse afectado por la situación.

La relación se deterioró hasta tal punto que Adrián Marcelo abandonó la casa por sus constantes conflictos con otros miembros del juego como Gala Montes. Tras la salida de Adrián, Arath de la Torre continuó haciendo comentarios sobre su ex compañero, lo que indica que el conflicto no se resolvió durante el programa.

Este conflicto generó controversia dentro y fuera de "La Casa de los Famosos México", convirtiéndose en uno de los temas más comentados del reality show. La confrontación entre ambos personajes evidenció las tensiones y dinámicas complejas que surgen en este tipo de formatos televisivos.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Arath de la Torre fue cuestionado sobre la reciente entrevista que hizo Adrián Marcelo a la madre de Gala Montes, pero el conductor de televisión y actor de teatro aseguró que prefiere no tocar ese tema porque todavía tiene comunicación con la actriz. Además, agregó que no le interesa hablar de ciertas personas, refiriéndose al creador de contenido, Adrián Marcelo.

"Yo hablo personalmente con ella (Gala) y prefiero evitar cualquier tipo de comentario porque yo tengo una amistad con ella y ella y yo tenemos una comunicación perfecta y prefiero no opinar nada al respecto porque no me corresponde hablar de alguien que no esté aquí para defenderse y mucho menos de alguien de qué no me interesa hablar (Adrián Marcelo)"