Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro arremeten contra Adrián Marcelo y Crista Montes tras su polémica entrevista

El pasado lunes 24 de marzo, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro, conductores "Sale el Sol", se le fueron con todo a Adrián Marcelo y Crista Montes durante un segmento del programa de espectáculos en donde se dedicaron a dar su opinión sobre la polémica entrevista que el exparticipante de "La Casa de los Famosos México" le hizo a la mamá de Gala Montes.

El primero en tomar la palabra fue Infante, quien resaltó la forma en la cual Crista Montes terminó hablando mal de sus dos hijas, además de que lanzó una dura crítica al estilo de Adrián Marcelo al momento de hacer la entrevista, asegurando que se alejaba totalmente del ámbito periodístico pues únicamente se exaltaba a sí mismo a cada instante.

"Qué manera de llevar a una persona por los caminos que uno quiere. La señora no se si pecó de inocente o de abusiva, pero la llevó a hablar pestes de las dos hijas de una manera espantosa. Periodísticamente hablando, me parece muy alejado de un periodista. Creo que hace más entrevistas tipo psicólogo, donde hay una exaltación a él mismo, se pasa hablando de él todo el tiempo. La señora ni es artista", declaró Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro, quien había tenido una pequeña discusión con Adrián Marcelo previó al estreno de la entrevista, aseguró que nunca espero mucho del material debido a la poca habilidad periodística del youtuber, mismo que solo generó morbo por haber logrado que la madre de su enemiga número uno se sentara a hablar con el.

"Me da mucha risa cuando dicen: `los medios van detrás de Adrián´, a ver, la señora no estaba escondida debajo de una piedra, aquí el morbo es que la mamá de Gala se fue a sentar con el enemigo público de Gala, ese es el morbo. No esperábamos mucho porque él no es periodista, no es reportero, simplemente es inteligente y tiene labia.", comento.