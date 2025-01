El gobierno Nayarit informa sobre el Metapneumovirus: ¿es peligroso en la entidad?

Ante la preocupación por parte de muchas personas respecto a la nueva enfermedad de nombre Metapneumovirus (HMPV) que inició con alerta en China, en Nayarit no se han presentado casos, incluso no existe el riesgo porque la misma enfermedad no representa peligro, declaró la secretaria de salud Beatriz Ruíz Huerta.

"No hay una alerta epidemiológica en el estado de Nayarit, no se han confirmado en ningún estado del país, solo son alertas y alarmas" la titular de salud agregó: "No es peligroso, es una infección de respiración aguda que dura de cinco a siete días".

La falta de tranquilidad ante este panorama se debe a los recuerdos que tiene la población de la pandemia de coronavirus que azotó al país durante los años 2019, 2020, 2021 y parte del 2022.

El gobierno local busca establecer condiciones para que los ciudadanos se encuentren fuera de problemas sanitarios. FOTO: Adonaí Durán.

¿Qué es el metapneumovirus y cómo afecta a los seres humanos?

Es uno de los varios patógenos que circulan por el mundo cada año, causando enfermedades respiratorias. El HMPV es ordinario, tanto que la mayoría de las personas se contagian cuando aún son niños y pueden sufrir varias infecciones a lo largo de su vida.

En los países con meses de frío, el virus puede tener una temporada anual como la gripe, mientras que en los lugares más cercanos a la línea ecuatorial circula a niveles más bajos durante todo el año.

El virus se identificó en 2001, pero los investigadores afirman que ha estado circulando entre los seres humanos al menos desde hace 60 años. Aunque no es nuevo, su nombre no tiene el reconocimiento de la gripe, la Covid o incluso el RSV, según Leigh Howard, profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

La secretaria Doctora Beatriz Ruiz explicó las complicaciones que puede haber en este tipo de enfermedades. FOTO: Adonaí Durán.

¿Es riesgoso contagiarse de esta enfermedad?

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su portavoz Margaret Harris, ha enfatizado que los niveles de infección están dentro de los parámetros normales para la temporada invernal.

Cabe mencionar que, la utilización hospitalaria actual es inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, el virus más común sigue siendo la gripe estacional, mientras que otros patógenos reportados incluyen el virus sincitial respiratorio (VRS), el SARS-CoV-2 y el claro, también el HMPV.

